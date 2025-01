Остров-призрак изплува от океана. И е напът да изчезне отново

О стровът-призрак, който внезапно се появява в Каспийско море в началото на 2023 г., играе вековна игра на „пикабо“ с учените и е на път да изчезне отново - ако вече не се е измъкнал под вълните.

Снимки от два спътника на НАСА показват хронологично изчезването на острова - от внезапната му поява между януари и февруари 2023 г. до малкия фрагмент, останал в края на 2024 г.

Островът се намира на върха на калния вулкан Кумани банк, разположен под водата край бреговете на Азербайджан. В случайни случаи, когато този вулкан изригва, остров от кал пробива през вълните и се реформира на около 20 км от континента.

Временната земна маса е документирана за първи път през май 1861 г. Но още на следващата година тя изчезва.

През XX век островът се появява и изчезва поне още шест пъти, според данните. Всъщност островът рядко се задържа повече от две години, преди да изчезне под вълните.

