Навършиха се 10 години от ски инцидента с Михаел Шумахер

Н а 29 декември се навършват десет години от тежкия инцидент с легендарния пилот от Формула 1 Михаел Шумахер. Седемкратният световен шампион удари главата си след падане, докато кара ски във френския курорт Мерибел и получи тежки увреждания.

Новината за инцидента с Шумахер обиколи света в ранния следобед на 29 декември 2013 година. Първоначално състоянието на германеца не бе ясно, а той бе откаран с медицински хеликоптер до болница в Мутие, а след това друга в Гренобъл. Първите новини за състоянието му бяха разнопосочни, като се твърдеше, че той е в съзнание, но в края на деня стана ясно, че Шумахер е в критично състояние и е в кома.

В следващите дни Шумахер претърпя две операции по спешност, а разследването на експертите показа, че неговата екипировка е била в изправност и той не се е движил с голяма скорост при падането. Една от версиите бе, че камерата на каската на Шумахер е причинила мозъчните травми. През февруари той се пребори с белодробна инфекция, а през юни Шумахер бе преместен от Гренобъл в болница в Лозана. Там той остана до септември, след което възстановяването му продължи в домашни условия, а неговата мениджърка Забине Кем обяви, че повече няма да се дава информация за състоянието му.

В следващите повече от девет години единствената информация за състоянието на Шумахер идва от журналистически слухове, догадки и кратки изявления на близки на семейство Шумахер. Знае се, че той е буден, но не може да комуникира вербално с роднините си. Твърди се, че той все пак реагира с очи на думите на близките си, но е прикован на легло и се нуждае от постоянни грижи.

Една от ключовите фигури в кариерата на Михаел Шумахер – Жан Тод, е и един от малкото хора, които все още имат достъп до него. През 2015 година бившият директор на Ферари обяви, че Шумахер все още се бори за живота си, а наскоро той каза, че „Шумахер не е същият като преди, но все още е тук. Той вече е различен, но получава страхотни грижи от своята съпруга и децата си, които го предпазват. Неговият живот се промени и аз имам привилегията да споделям моменти с него от време на време. Няма какво повече да се каже. За съжаление, съдбата нанесе своя удар преди десет години и той вече не е този Михаел, когото познавахме от Формула 1".

По-рано тази година известният журналист Роже Беноа заяви, че „случаят с Шумахер е безнадежден". "Състоянието на Михаел изисква 360-градусово внимание, което не се концентрира единствено върху мозъчното увреждане. Той има екип от добри физиотерапевти, които помагат да се намалят ефектите от дългосрочното му състояние. Има усложнения, като мускулна атрофия, остеопороза, дори увреждания на органите. При някои хора с по-малки финансови възможности, тези неща обикновено водят до ранна смърт, защото на тялото се нанасят непоправими щети", каза италианският неврохирург Беноа Ачари през 2019 година, но неговата оценка се базира единствено на предположения, тъй като той няма достъп до Шумахер.

