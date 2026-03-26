Парламентарни избори

Показаха как ще изглеждат бюлетините за вота на 19 април

В изборите ще участват 24 формации - 14 партии и 10 коалиции

Обновена преди 2 часа / 26 март 2026, 06:48
О бразците на хартиената и електронна бюлетини за гласуване на предсрочните парламентарни избори на 19 април бяха представени в Централната избирателна комисия (ЦИК). Заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева представи бюлетините по време на редовния седмичен брифинг, посветен на вота. 

Подадени си 60 904 заявления за гласуване в чужбина в 67 държави за изборите на 19 април, каза Росица Матева.

Матева обясни, че 14 заявления са подадени на хартиен носител, а останалите по електронен път.

Подготовката за предстоящите избори върви по график, каза още Матева. Тя подчерта, че всички дейности се изпълняват в срок, съгласно изборния календар.

Хартиената бюлетина остава без промяна. Избирателят трябва да отбележи знак „Х“ или „V“ със син химикал в квадратчето на избраната партия или коалиция. Само след това, по желание, може да се посочи и преференция за конкретен кандидат.

Най-важното условие е избирателят първо да отбележи своя вот в квадратчето с номера на партия или коалиция. „Ако се отбележи само преференция, бюлетината ще бъде недействителна“, подчерта Матева. Тя напомни още, че бюлетината трябва да бъде откъсната от кочана в присъствието на избирателя. Секционната комисия няма право да подготвя предварително откъснати бюлетини.

Списъците с кандидатите ще бъдат поставени в изборното помещение, за да могат гражданите да се ориентират предварително преди гласуване.

Представяне на образците на хартиена и електронна бюлетини (на снимката) за гласуване на предстоящите избори за народни представители на 19 април 2026 г. се провежда в ЦИК. Източник: БТА

Бюлетината за гласуване извън страната е аналогична, но без преференции – там се гласува само за партии и коалиции. 

Представяне на образците на хартиена и електронна бюлетини (на снимката) за гласуване на предстоящите избори за народни представители на 19 април 2026 г. се провежда в ЦИК. Източник: БТА

Машинното гласуване остава без промяна. Избирателят поставя карта в устройството, след което се зарежда електронната бюлетина, разпределена на една или две страници според броя на участниците.

Представяне на образците на хартиена и електронна бюлетини (на снимката) за гласуване на предстоящите избори за народни представители на 19 април 2026 г. се провежда в ЦИК. Източник: БТА

Първо се избира партия или коалиция, след което се активира възможността за преференция. След натискане на бутона „Преглед“ избирателят може да провери и при нужда да коригира избора си.

Представяне на образците на хартиена и електронна бюлетини (на снимката) за гласуване на предстоящите избори за народни представители на 19 април 2026 г. се провежда в ЦИК. Източник: БТА

След потвърждение машината отпечатва разписка, която се преглежда, сгъва и се подпечатва от секционната комисия, след което се пуска в урната.

Представяне на образците на хартиена и електронна бюлетини (на снимката) за гласуване на предстоящите избори за народни представители на 19 април 2026 г. се провежда в ЦИК. Източник: БТА

От ЦИК подчертават, че спазването на тези стъпки гарантира валидността на гласа и по-бързото протичане на изборния процес.

Представяне на образците на хартиена и електронна бюлетини (на снимката) за гласуване на предстоящите избори за народни представители на 19 април 2026 г. се провежда в ЦИК. Източник: БТА

Приключил е срокът за подаване на заявления за гласуване извън страната. Общият им брой е 60 904, като 60 890 са подадени електронно, а 14 – чрез дипломатическите и консулските представителства.

Представяне на образците на хартиена и електронна бюлетини (на снимката) за гласуване на предстоящите избори за народни представители на 19 април 2026 г. се провежда в ЦИК. Източник: БТА

Заявленията са от българи в 67 държави. Предстои ЦИК да определи броя и местата на избирателните секции, след като получи предложения от Министерство на външните работи. Най-голямо предизвикателство остава организацията във Великобритания, Турция и САЩ, където трябва да се оптимизират секциите при законово ограничение за брой извън дипломатическите мисии.

Представяне на образците на хартиена и електронна бюлетини (на снимката) за гласуване на предстоящите избори за народни представители на 19 април 2026 г. се провежда в ЦИК. Източник: БТА

Подадените заявления ще улеснят избирателите, тъй като ще бъдат предварително включени в списъците и ще гласуват по-бързо, без допълнителни декларации.

Представяне на образците на хартиена и електронна бюлетини (на снимката) за гласуване на предстоящите избори за народни представители на 19 април 2026 г. се провежда в ЦИК. Източник: БТА

До 28 март комисията трябва да определи местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната, както и техния брой. 

Представяне на образците на хартиена и електронна бюлетини (на снимката) за гласуване на предстоящите избори за народни представители на 19 април 2026 г. се провежда в ЦИК. Източник: БТА

ЦИК провежда срещи с районните избирателни комисии, за да обсъди организацията на вота и обучението на секционните комисии. Само в рамките на два дни са проведени срещи с 16 комисии.

Представяне на образците на хартиена и електронна бюлетини (на снимката) за гласуване на предстоящите избори за народни представители на 19 април 2026 г. се провежда в ЦИК. Източник: БТА

Изготвени са и методически указания, разделени в четири части - за подготовката преди изборния ден, самото гласуване, обработката на резултатите и предаването на изборните книжа. Предложено е те да бъдат отпечатани в удобен формат за работа на секционните комисии.

Предстои публикуването на електронен протокол за всяка районна комисия, както и мобилно приложение към него. То ще позволява на членовете на секционните комисии да проверяват въведените данни още при попълване на черновите, преди пренасянето им в официалните протоколи.

От ЦИК препоръчват обученията на секционните комисии да се провеждат в по-малки групи, за да се гарантира по-добра подготовка и по-малко грешки в изборния процес.

Процесът по удостоверяване на машините и софтуера за гласуване вече е в ход, съобщи Матева. За наблюдение са регистрирани 7 представители на партии, коалиции и неправителствени организации, като информацията е публична на сайта на комисията.

До момента са регистрирани 12 български и 2 международни организации с наблюдатели за изборите. Сред кандидатите за народни представители 19 са с двойно гражданство, от които 8 са жени.

Важни указания за гласуването

От ЦИК напомнят, че избирателите могат да гласуват само по постоянен или настоящ адрес (ако е заявен до 4 април). За хора, които ще бъдат в болници или санаториуми, може да се открие подвижна секция при минимум 10 желаещи.

Матева обърна внимание на възникнали недоразумения около параваните за гласуване. Тя подчерта, че правилата са непроменени от години и са съобразени с нуждите на хора с увреждания.

Секциите за гласуване на хора със затруднено придвижване се разполагат на първия етаж и се обозначават със специален знак. Те трябва да бъдат достъпни, включително с рампи за инвалидни колички. Размерите на параваните са по-големи именно за да осигурят удобство, като тези стандарти се прилагат вече над 17 години без проблеми, предава NOVA.

В изборите ще участват 24 формации - 14 партии и 10 коалиции. Формациите имат регистрирани кандидатски листи във всички изборни райони. Има един независим кандидат в Смолян.

През април ще е осмият парламентарен вот от 2021 г. насам. На 4 април 2021 г. се проведоха редовни парламентарни избори, след което шест предсрочни вота. Изборите на 19 април ще бъдат седмите предсрочни след редовните на 4 април 2021 г.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
