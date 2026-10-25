България

ЦИК при 100% обработени протоколи: Йотова и Вълчев са първи

Кандидатпрезидентската двойка получава 34,759%, на второ място са Гюров и Кандев с 31,952% подкрепа

Обновена преди 1 час / 25 октомври 2026, 23:33
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И лияна Йотова и Кирил Вълчев запазват преднината си на първия тур на президентските избори. Това показват последните данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) на 26 октомври, при обработени 100% от секционните протоколи в районните избирателни комисии (РИК).

Кандидатпрезидентската двойка, издигната от инициативен комитет, получава 34,759% от гласовете, или 528 929 гласа.

На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 31,952% подкрепа, равняваща се на 486 214 гласа.

Третата позиция заемат Костадин Костадинов и Петър Волгин от „Възраждане“. Те получават 12,545% от гласовете, или 190 894 гласа.

Как се разпределят останалите гласове

Според данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) резултатите на останалите кандидатпрезидентски двойки в страната са:

  • Радостин Василев и Красимир Манов от ПП МЕЧ – 4,608% (70 118 гласа);
  • Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева от ПП „Величие“ – 3,787% (57 663 гласа);
  • Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигнати от инициативен комитет – 2,393% (36 414 гласа).
  • Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 4,426% от гласувалите, или 70 118 души.

Как са гласували българите в чужбина

Резултатите зад граница се различават от тези в страната. При обработени 100% от протоколите на секционните избирателни комисии извън България Андрей Гюров и Георги Кандев водят с 45,792% от гласовете, или 37 101 гласа.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са на второ място с 22,790% подкрепа, или 18 465 гласа.

Костадин Костадинов и Петър Волгин получават 11,611% от гласовете в чужбина, или 9407 гласа.

На четвърто място зад граница са Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 6,472% (5244 гласа), следвани от Радостин Василев и Красимир Манов с 3,725% (3018 гласа).

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 2,891% от гласувалите в чужбина, или 2342 души.

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