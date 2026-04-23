Сьомга или скумрия: Коя риба съдържа повече омега-3 и витамини

Рибите варират по състав, като някои съдържат повече калций, фосфор и омега-3

23 април 2026, 06:47
Източник: iStock

С кумрията и сьомгата са мазни морски риби, които са основни хранителни източници на омега-3 мастни киселини, но съставът им се различава. Изненадващо, едната риба има значително по-високи нива от другата.

Какви са ползите от рибата?

Както сьомгата, така и скумрията са отлични източници на омега-3 мастни киселини, които поддържат сърцето, мозъка, имунната система и кръвоносните съдове.

Американската сърдечна асоциация препоръчва консумацията на две порции от 85 грама от тази риба седмично.

Как да разпознаем дали рибата е прясна
Общо 85 г скумрия съдържат:

  • протеин - 20 г
  • съдържание на мазнини - 15 г
  • наситени мазнини - 3,5 г
  • мононенаситени мазнини - 6 г
  • калций - 12,8 мг
  • желязо - 1,3 мг
  • магнезий - 82,4 мг
  • фосфор - 236 мг
  • калий - 341 мг

Загалом 85 г сьомга съдържат:

  • протеин - 21,6 г
  • съдържание на мазнини - 6,9 г
  • наситени мазнини - 1 г
  • мононенаситени мазнини - 2,3 г
  • калций - 12,8 мг
  • желязо - 0,9 мг
  • магнезий - 31,4 мг
  • фосфор - 218 мг
  • калий - 534 мг

Тялото не произвежда достатъчно омега-3 мастни киселини самостоятелно и те трябва да се набавят от храната.

Количеството и видът омега-3 мастни киселини в рибата може да зависи от начина, по който се отглежда. Повечето отглеждани риби имат по-високо съдържание на омега-3 от дивите риби.

Коя риба съдържа повече омега-3?

Има три основни вида омега-3 мастни киселини:

  • алфа-линоленова киселина (ALA) - среща се най-вече в растителни масла като ленено семе, рапично и соево
  • ейкозапентаенова киселина (EPA) - среща се главно в рибата и морските дарове
  • Докозахексаенова киселина (DHA) - среща се главно в рибата и морските дарове

Общото съдържание на омега-3 в рибата е, както следва:

  • скумрия - 2,5-5,0 г на 100 г
  • сьомга - 1,5-2,5 г

Ползи от консумацията на скумрия и сьомга

Хранителните вещества в мазните риби могат да имат ползи за здравето, като например:

  • подпомагане на здравето на ставите и костите
  • подобряване на кръвообращението към мозъка
  • осигуряване на невропротективно действие
  • помощ при контролиране на кръвното налягане
  • подпомагане на развитието на нервната система на плода и бебето
  • предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци в кръвоносните съдове
  • намаляване на възпалението
  • намаляване на риска от някои хронични заболявания
  • подпомагане на здравето на очите

Да добавим, че ако сте алергични към риба или морски дарове, дори малко количество може да предизвика реакция (обрив, подуване, затруднено дишане).

Рибата съдържа и пурини, които могат да повишат нивата на пикочна киселина. Ето защо, ако имате подагра или чести пристъпи, най-добре е да ограничите мазните риби, особено скумрията.

Скумрията и сьомгата се развалят бързо. Неправилно съхраняваната риба може да причини хистаминово отравяне (зачервяване, главоболие, гадене).

Източник: rbc.ua    
