Сьомга или скумрия: Коя риба съдържа повече омега-3 и витамини

С кумрията и сьомгата са мазни морски риби, които са основни хранителни източници на омега-3 мастни киселини, но съставът им се различава. Изненадващо, едната риба има значително по-високи нива от другата.

Какви са ползите от рибата?

Както сьомгата, така и скумрията са отлични източници на омега-3 мастни киселини, които поддържат сърцето, мозъка, имунната система и кръвоносните съдове.

Американската сърдечна асоциация препоръчва консумацията на две порции от 85 грама от тази риба седмично.

Общо 85 г скумрия съдържат:

протеин - 20 г

съдържание на мазнини - 15 г

наситени мазнини - 3,5 г

мононенаситени мазнини - 6 г

калций - 12,8 мг

желязо - 1,3 мг

магнезий - 82,4 мг

фосфор - 236 мг

калий - 341 мг

След това, тъй като сьомгата насища тялото със следните витамини:

протеин - 21,6 г

съдържание на мазнини - 6,9 г

наситени мазнини - 1 г

мононенаситени мазнини - 2,3 г

калций - 12,8 мг

желязо - 0,9 мг

магнезий - 31,4 мг

фосфор - 218 мг

калий - 534 мг

Тялото не произвежда достатъчно омега-3 мастни киселини самостоятелно и те трябва да се набавят от храната.

Количеството и видът омега-3 мастни киселини в рибата може да зависи от начина, по който се отглежда. Повечето отглеждани риби имат по-високо съдържание на омега-3 от дивите риби.

Коя риба съдържа повече омега-3?

Има три основни вида омега-3 мастни киселини:

алфа-линоленова киселина (ALA) - среща се най-вече в растителни масла като ленено семе, рапично и соево

ейкозапентаенова киселина (EPA) - среща се главно в рибата и морските дарове

Докозахексаенова киселина (DHA) - среща се главно в рибата и морските дарове

Общото съдържание на омега-3 в рибата е, както следва:

скумрия - 2,5-5,0 г на 100 г

сьомга - 1,5-2,5 г

Ползи от консумацията на скумрия и сьомга

Хранителните вещества в мазните риби могат да имат ползи за здравето, като например:

подпомагане на здравето на ставите и костите

подобряване на кръвообращението към мозъка

осигуряване на невропротективно действие

помощ при контролиране на кръвното налягане

подпомагане на развитието на нервната система на плода и бебето

предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци в кръвоносните съдове

намаляване на възпалението

намаляване на риска от някои хронични заболявания

подпомагане на здравето на очите

Да добавим, че ако сте алергични към риба или морски дарове, дори малко количество може да предизвика реакция (обрив, подуване, затруднено дишане).

Рибата съдържа и пурини, които могат да повишат нивата на пикочна киселина. Ето защо, ако имате подагра или чести пристъпи, най-добре е да ограничите мазните риби, особено скумрията.

Скумрията и сьомгата се развалят бързо. Неправилно съхраняваната риба може да причини хистаминово отравяне (зачервяване, главоболие, гадене).