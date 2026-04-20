Броенето в София: За по-малко от час приключиха повечето секционни комисии

П родължава обработването на изборните книжа в зала „Арена 8888” в София. Там след края на изборния ден снощи пристигнаха секциите, обслужвали 25 и 23 районна избирателна комисия.
Членовете на секционните комисии коментираха, че проблеми с машините е имало, но след кратка диагностика от страна на дежурните техници, проблемите са били отстранявани, предаде NOVA.
Забавяне сред броящите е имало заради изискването бюлетините и изрезките от машините да бъдат слагани в отделни чували, както заради това, че е имало гласували с несъществуващи преференции.
Въпреки някои пречки, повечето секционни комисии приключиха с обработката на изборните книжа за по-малко от час.