Започнете деня правилно: Закуска №1 за забавяне на стареенето

А роматна и питателна, овесената каша с мача и пресни плодове се превръща в нов фаворит сред тези, които се грижат за здравето си. Тази проста рецепта съчетава предимствата на бавните въглехидрати, антиоксидантите и е чудесен енергиен стимулатор.

Овесена каша с мача

Съставки за една порция:

овесени ядки - 50 г

мляко - 120-150 мл

Гръцко кисело мляко - 80-100 г

мача - 1/2–1 ч.л.

мед или друг подсладител - 1-2 ч.л.

семена от чиа - 1 ч.л.

горски плодове (пресни или замразени) - 80-120 г

щипка сол

Метод на готвене

В буркан или контейнер смесете овесените ядки, мача, чиа и щипка сол. Добавете млякото и разбъркайте добре, така че мача да се разпредели равномерно (без бучки).

След това добавете киселото мляко и подсладителя, разбъркайте отново до гладкост. Подредете горските плодове отгоре. Покрийте и охладете в хладилник за поне 6-8 часа.

Каква е ползата от закуската?

Високо съдържание на протеин

Овесените ядки осигуряват 5 грама протеин на порция от половин чаша. Има и много начини за добавяне на протеин към овесените ядки. В тази рецепта овесените ядки се комбинират със семена от чиа и се накисват за една нощ в мляко и кисело мляко, което дава на готовата рецепта около 27 грама протеин на порция.

Редовният прием на протеини може да помогне за предотвратяване на загубата на мускулна маса, която намалява с 3-8% на всяко десетилетие след 30-годишна възраст.

Богат на антиоксиданти

Горските плодове и матча са богати на антиоксиданти, които помагат в борбата със свободните радикали или естествени съединения, които се натрупват и влияят негативно на тялото с напредване на възрастта.

Стабилна енергия без "скокове"

Овесените ядки съдържат сложни въглехидрати и разтворими фибри, които бавно повишават нивата на кръвната захар, така че ще има по-малко скокове в енергията и пристъпи на глад.

Осигурява фибри

Овесените ядки и семената от чиа са богати както на разтворими, така и на неразтворими фибри, които поддържат разнообразен чревен микробиом, спомагат за понижаване на холестерола и стабилизиране на нивата на кръвната захар.

Цялостното здраве на чревния микробиом може да бъде ключов фактор за дълголетието, тъй като играе активна роля в предотвратяването на възпаления и поддържането на имунната система.