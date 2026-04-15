Гюров: Високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми

ЦИК: Допълнително по 15 евро ще получат членовете на СИК, ако предадат протоколите си без грешки

Президентът Йотова се срещна с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

ЦИК: Подготовката за изборите върви по план, но има сигнали за нарушения при обученията в София

"Тази сутрин главният секретар на Министерството на вътрешните работи ми докладва, че има оперативна информация за огромна сума фалшиво евро, която ще бъде използвана по време на изборите", съобщи премиерът Андрей Гюров в Министерския съвет на брифинг на Координационния съвет за подготовка на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

"Не само искат да изкривят вота на българските граждани, но искат и директно да ги измамят", посочи премиерът.

По думите му от властта зависи купувачите на гласове да бъдат заловени, а от гражданите - със своя глас в неделя да обезсмислят тези усилия на купувачите.

"Високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми", каза министър-председателят.

Той отчете, че има три успеха на правителството по отношение на подготовката на честни и прозрачни избори - паравани, които пазят избора, технологии, които правят вота по-достъпен и акциите срещу подмяната на вота.

По отношение на първия успех Гюров каза, че е сложен край на тъмните стаички и на тъмните методи за контрол на вота.

"За първи път ще се гласува с паравани, като това не е само техническа подробност, а граница между свободния избор и контролирания вот", отбеляза премиерът.

Той подчерта, че параваните запазват тайната на вота, но слагат край на снимките, на ваденето на бюлетини от джоба и на използването на всякакви саморъчни средства за уцелването на правилното квадратче на бюлетината.

Вторият успех, който отчете премиера, е направената крачка към истинска достъпност - разработено е приложение за хората със зрителни увреждания, което ще позволи те да могат да чуят листата в своята изборна секция и да направят информиран избор.

"Демокрацията работи тогава, когато работи за всички", заяви Гюров.

Като трети успех той определи това, че държавата е по-организирана от търговците на гласове.

"Резултатите са, че има повече разседлавания, но и по-високо доверие".

Премиерът се похвали с един милион конфискувани евро като акциите на полицията продължават.

"Няма тайник, чекмедже или кандидатска листа, които да могат да скрият тези, които искат да изкривят и опорочат вота на гражданите", заяви премиерът.

"Зад тези факти стои мисията, с която правителството пое управлението, да върнем доверието, да покажем, че гласът на всеки има значение и че държавата стои до гражданите, а не над тях", заяви Гюров.

Той каза, че правителството се приближава към момента, в който ще предаде щафетата на Централната избирателна комисия, на съвестта на всички членове на секционните избирателни комисии и на очите на гражданите и организациите, които ще пазят вота на 19 април.

Междувременно заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев съобщи по време на брифинга на Координационния съвет по подготовка на предсрочните парламентарни избори, че 288 души са задържани към днешна дата за търговия с гласове.

"В сравнение с изборите през 2024 година, когато задържаните са били 56, МВР отчита 5 пъти повече хванати търговци на вот. При последния установен са открити 5 хиляди евро и 6 хиляди британски паунда, предназначени за купуиване на гласове в страната", каза той.

"Забелязва се повишено гражданско доверие към МВР", отчете Анчев и отбеляза, че за месеца на предизборна кампания не е останало нито едно ОД на МВР, което да не е било посетено от ръководството на МВР и лично от министър Емил Дечев.

Той поясни, че това се прави с ясната цел да бъде внушено на служителите на министерството, че няма приоритизиране, както и да им се внуши, че всеки сигнал е важен.

До момента са подадени 1743 броя сигнали спрямо 479 през 2024 г., което е с 3,4% пъти повече. Задържани към днешна дата са 288 лица срещу 56 през 2024 г., или това са 5 пъти повече.