Иран заплаши с ответни действия след задържан танкер от САЩ в Оманския залив

И ранските въоръжени сили обещаха бърз отговор на задържането от САЩ на танкер под ирански флаг в Оманския залив, предаде Асошиейтед прес, като цитира ирански държавни медии.

Сблъсък със САЩ, Иран опита да превземе петролни танкери

Военното командване заяви, че атаката и последвалото качване на борда на кораба от американските сили представляват нарушение на примирието и пиратство, съобщи иранската държавна телевизия.

Iran fully closes Strait of Hormuz over US blockade and fires on ships



CAIRO (AP) — The standoff over the Strait of Hormuz escalated again Saturday as Iran reversed its reopening of the crucial waterway and fired on ships attempting to pass, in retaliation after the United…

САЩ твърдят, че са открили огън по кораба и са го задържали, защото той е пресякъл линията на наложената от тях блокада, след като е пренебрегнал многократни предупреждения.

Иран: Ормузкият проток ще остане затворен за "вражеските страни"

Събитията поставят под въпрос както крехкото примирие, така и по-ранното обявление на президента Доналд Тръмп, че американските преговарящи ще отпътуват за Пакистан днес за поредния кръг от преговори с Иран. Прекратяването на огъня изтича в сряда, а конфликтът между Вашингтон и Техеран по повод Ормузкия проток се изостри, отбелязва АП.