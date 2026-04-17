Парламентарни избори

Проучване на "Тренд": Пет партии с представителство в следващото НС, три са на ръба

Електоралните нагласи показват оспорвана битка за парламентарната бариера

17 април 2026, 08:48
П ет сигурни формации с представителство в следващото Народно събрание, а три са на ръба на бариерата. Предизборната кампания леко повишава активността, според проучване на „Тренд“, изпратено до медиите.

Данните са от проучване на „Тренд“ по поръчка на „24 часа“, посветено на електоралните нагласи спрямо предстоящите предсрочни парламентарни избори. Изследването е реализирано в периода между 13 и 16 април 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“ с таблет сред 1004 души на възраст 18+. 

3 милиона и 200 хиляди пълнолетни български граждани декларират, че ще гласуват на предстоящите предсрочни парламентарни избори, което е повишаване с около 100 хиляди души спрямо последното ни проучване, реализирано непосредствено преди началото на предизборната кампания, посочват от „Тренд“. 

Оттам добавят, че не регистрират структурна промяна в електоралните нагласи в последния един месец. „Прогресивна България“ остава лидер с 33,2% подкрепа сред заявилите, че ще упражнят правото си на глас. Втори са ГЕРБ-СДС с 19,1%. Битката за третото място остава оспорвана, като ПП-ДБ (11,2%) запазва крехка преднина пред ДПС (10,2%). Петата позиция остава за „Възраждане“ с 7,1% сред гласуващите, според проучването. 

Три формации са на ръба на парламентарната бариера, добавят от „Тренд“. За БСП декларират, че ще гласуват 4%, но по-висока активност ще изложи на риск тяхното представителство. За „Сияние“ декларират подкрепа 3,9% от гласуващите, а МЕЧ също остава близо до бариерата с 3,7%. 

В подредбата следват „Има такъв народ“ (2,1%), „Величие“ (1,7%), „Алианс за права и свободи“ (1,6%) и „Синя България“ (1%).

Изследването се провежда само на територията на страната, като вотът от чужбина би могъл да внесе определени промени в електоралната картина, уточняват от „Тренд“. 

Източник: БТА, Никол Николова    
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

.

