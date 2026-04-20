Любопитно

Смарт часовниците могат да бъдат вредни: Лекар назова рисковете, за които се мълчи

Точността на такива устройства зависи от условията на употреба и нивото на натоварване

20 април 2026, 06:38
Източник: iStock

С март часовниците, които милиони хора използват, за да следят сърдечната си честота, съня и нивата си на активност, могат да бъдат обезпокоителни. Устройствата са неточни и водят до неправилни заключения за здравето им.

Какво трябва да знаете за смарт часовниците

Лекарят каза, че почти всеки носи смарт часовници сега. Те помагат за проследяване на пулса, съня, броя на стъпките, HRV и калориите. Тези числа са станали част от ежедневието на много хора.

„Джаджетите са добър инструмент. Те могат да помогнат за забелязване на промени в сърдечната честота, евентуални нарушения на ритъма, липса на движение или проблеми със съня. И това е наистина полезно“, добави лекарят.

Важно е да се разбере, че смарт часовникът не е медицинско устройство. По-специално, той може да показва грешка. Индикаторите се влияят от движение, позиция на ръката, студ, състояние на кожата и дори осветление.

Това, което се измерва в клиника с професионално оборудване обаче, има различно ниво на точност. Едно-единствено число на екрана не е диагноза, а сигнал за евентуален преглед.

Според кардиолога, тялото се променя всеки ден. Показателите се влияят от емоциите, липсата на сън, хормоните, дехидратацията и физическата активност.

Устройството често обърква лекия сън, бодърстването и движението. То дава „приблизителна картина“, а не медицинска диагноза.

Какво е полезно за сърцето

За сърцето не са важни еднократните стойности на смарт часовника, а тенденцията:

  • стабилен сърдечен ритъм в покой
  • редовен трафик
  • качествен сън
  • нормално кръвно налягане

Най-големият риск възниква, когато здравословните проблеми се превърнат в постоянно наблюдение на всяко число. Това може да доведе до ненужна тревожност и дори хроничен стрес.

Човек може да се „заблуди“ с нормални колебания на сърдечната честота. Може да се развие зависимост от постоянно наблюдение.

Източник: rbc.ua    
Смарт часовници Здраве Неточност на данни Сърдечна честота Проследяване на сън Медицинско устройство Тревожност Физическа активност Липса на диагноза Здравословни тенденции
