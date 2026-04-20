Слънцето се скрива! Идват гръмотевични бури и градушки

В понеделник през страната ще премине атмосферно смущение. Денят ще започне с предимно слънчево време, но още преди обяд от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен, преди обяд от юг-югозапад, около обяд ще се ориентира от северозапад и ще се усили, най-късно в Източна България. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, по Черноморието - между 15° и 18°, в София – около 20°.

Планините

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, над 2000 метра от сняг. В отделни райони, главно в планините в източната половина от страната, валежите ще са придружени и с гръмотевици. Ще духа умерен, след обяд и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

Черноморието

По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд, на места придружени с гръмотевици. Ще духа умерен, след обяд и временно силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 18°. Температурата на морската вода е 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Вторник и сряда

Във вторник и сряда ще има значителна облачност и валежи, на повече места и повече по количество в Южна и Източна България. В планините над 1500 m ще вали сняг. Вятърът ще е до умерен със северна компонента, с него дневните температури ще се понижат значително, в сряда минималните ще бъдат между 4° и 9°, а максималните - между 10° и 15°.