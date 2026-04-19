Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

К лоун със зловеща усмивка, тела, висящи от тавана, и отрязана глава във фризера – това не е кошмар, а новата завладяваща експозиция в Ню Йорк, която потапя посетителите в най-мрачните кътчета на човешката психика, съобщава The Post.

„В ума на серийния убиец: Изживяването“ е смразяващо пътешествие, което предизвиква смелчаците да влязат в света на най-жестоките престъпници, преминавайки през шокиращи възстановки на техните престъпления. Сред „звездите“ на изложбата са Джефри Дамър, Тед Бънди и Денис Рейдър (известен като БТК убиеца).

„Те поставят въпроса, който хората не могат да пренебрегнат – как някой става способен на това?“, споделя ЛаКендра Тукс, водеща на събитието, пред The Post. „Не става въпрос само за самото престъпление, а за психологията. Но това, което често се губи, е реалността зад всичко това, и именно нея връщаме на фокус.“

За да преминете през залите обаче, ще ви трябва силен стомах и... подписано съгласие. Посетителите официално признават, че излагането на „смущаващите“ теми може да доведе до „емоционален дистрес“.

В главата на звяра

След успешен тур в Европа, изложбата дебютира в САЩ, като Ню Йорк е най-подходящото място за това. Според анализи на националните бази данни, щатът е дом на 18 документирани серийни убийци – най-високият брой в страната.

Експозицията отвори врати в петък, 17 април, посрещайки посетителите със студените погледи на най-известните хищници в света. Сред тях е и съвсем прясна снимка: тази на „убиеца от Гилго Бийч“ Рекс Хойерман. Архитектът от Манорвил се призна за виновен този месец за убийството на седем жени, слагайки край на десетилетен кошмар за Лонг Айлънд.

Преди да се изправят пред местопрестъпленията, зрителите се запознават с това как полицията е заловила тези чудовища – от криминално профилиране до психологическа оценка и поведенчески анализ.

Майсторски клас по макабрено

Пътешествието включва детайлни възстановки на 20 печално известни места. Можете да видите жълтия „Фолксваген Бийтъл“ на Тед Бънди от 1968 г., обграден от табели с имената на жертвите му. Наблизо са и реквизитите, които той е използвал, за да ги примами – включително фалшивия гипс и патерицата, с които е симулирал, че е жертва.

След това нещата стават наистина кървави:

Кухнята на Джефри Дамър : Посетителите могат да надникнат във фризера на „Канибала от Милуоки“, пълен с отрязани части от тела, докато в тиган на печката „отлежава“ кърваво сърце.

: Посетителите могат да надникнат във фризера на „Канибала от Милуоки“, пълен с отрязани части от тела, докато в тиган на печката „отлежава“ кърваво сърце. Къщата на БТК : Сцена на двойка, вързана и изтезавана от Денис Рейдър.

: Сцена на двойка, вързана и изтезавана от Денис Рейдър. Мазето на Джон Уейн Гейси : Тясното пространство, където той е крил телата на 29 млади мъже и момчета.

: Тясното пространство, където той е крил телата на 29 млади мъже и момчета. Банята на Ричард Чейс: Кървавата вана на „Вампира от Сакраменто“.

Кървавата вана на „Вампира от Сакраменто“. Работилницата на Ед Гийн: Гробищният крадец и убиец, вдъхновил филми като „Психо“ и „Мълчанието на агнетата“.

За тези, които искат още, VR очила позволяват на гостите да се опитат сами да разрешат криминални случаи.

Под микроскоп

След два часа преход в сенките, дори стомахът на най-големия фен на „true crime“ жанра би се разбунтувал. Тук няма нищо общо с документалните филми на Netflix. Когато стоите в хола на жертва, загубила живота си заради болните капризи на убиец, реалността става болезнено осезаема.

„Тук не става въпрос за възхвала на убийците – става въпрос за психологията и предупредителните знаци“, казва Тукс. „Ако сте любопитни, елате с отворено съзнание. Ще си тръгнете, виждайки тези истории по съвсем различен начин.“

Изложбата обръща внимание и на жертвите, техните близки и тежкия отпечатък, който разследванията оставят върху полицаите.