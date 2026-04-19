Любопитно

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Експозицията, която разрязва психиката на хищниците под микроскоп, за да открие пропуснатите предупредителни знаци

19 април 2026, 11:53
К лоун със зловеща усмивка, тела, висящи от тавана, и отрязана глава във фризера – това не е кошмар, а новата завладяваща експозиция в Ню Йорк, която потапя посетителите в най-мрачните кътчета на човешката психика, съобщава The Post.

„В ума на серийния убиец: Изживяването“ е смразяващо пътешествие, което предизвиква смелчаците да влязат в света на най-жестоките престъпници, преминавайки през шокиращи възстановки на техните престъпления. Сред „звездите“ на изложбата са Джефри Дамър, Тед Бънди и Денис Рейдър (известен като БТК убиеца).

„Те поставят въпроса, който хората не могат да пренебрегнат – как някой става способен на това?“, споделя ЛаКендра Тукс, водеща на събитието, пред The Post. „Не става въпрос само за самото престъпление, а за психологията. Но това, което често се губи, е реалността зад всичко това, и именно нея връщаме на фокус.“

За да преминете през залите обаче, ще ви трябва силен стомах и... подписано съгласие. Посетителите официално признават, че излагането на „смущаващите“ теми може да доведе до „емоционален дистрес“.

В главата на звяра

След успешен тур в Европа, изложбата дебютира в САЩ, като Ню Йорк е най-подходящото място за това. Според анализи на националните бази данни, щатът е дом на 18 документирани серийни убийци – най-високият брой в страната.

Експозицията отвори врати в петък, 17 април, посрещайки посетителите със студените погледи на най-известните хищници в света. Сред тях е и съвсем прясна снимка: тази на „убиеца от Гилго Бийч“ Рекс Хойерман. Архитектът от Манорвил се призна за виновен този месец за убийството на седем жени, слагайки край на десетилетен кошмар за Лонг Айлънд.

Преди да се изправят пред местопрестъпленията, зрителите се запознават с това как полицията е заловила тези чудовища – от криминално профилиране до психологическа оценка и поведенчески анализ.

Майсторски клас по макабрено

Пътешествието включва детайлни възстановки на 20 печално известни места. Можете да видите жълтия „Фолксваген Бийтъл“ на Тед Бънди от 1968 г., обграден от табели с имената на жертвите му. Наблизо са и реквизитите, които той е използвал, за да ги примами – включително фалшивия гипс и патерицата, с които е симулирал, че е жертва.

След това нещата стават наистина кървави:

  • Кухнята на Джефри Дамър: Посетителите могат да надникнат във фризера на „Канибала от Милуоки“, пълен с отрязани части от тела, докато в тиган на печката „отлежава“ кърваво сърце.
  • Къщата на БТК: Сцена на двойка, вързана и изтезавана от Денис Рейдър.
  • Мазето на Джон Уейн Гейси: Тясното пространство, където той е крил телата на 29 млади мъже и момчета.
  • Банята на Ричард Чейс: Кървавата вана на „Вампира от Сакраменто“.
  • Работилницата на Ед Гийн: Гробищният крадец и убиец, вдъхновил филми като „Психо“ и „Мълчанието на агнетата“.

За тези, които искат още, VR очила позволяват на гостите да се опитат сами да разрешат криминални случаи.

Под микроскоп

След два часа преход в сенките, дори стомахът на най-големия фен на „true crime“ жанра би се разбунтувал. Тук няма нищо общо с документалните филми на Netflix. Когато стоите в хола на жертва, загубила живота си заради болните капризи на убиец, реалността става болезнено осезаема.

„Тук не става въпрос за възхвала на убийците – става въпрос за психологията и предупредителните знаци“, казва Тукс. „Ако сте любопитни, елате с отворено съзнание. Ще си тръгнете, виждайки тези истории по съвсем различен начин.“

Изложбата обръща внимание и на жертвите, техните близки и тежкия отпечатък, който разследванията оставят върху полицаите.

Източник: The Post    
Надя Фарес

Актрисата Надя Фарес издъхна след седмица в кома

Свят Преди 13 минути

Звездата от „Пурпурните реки“ е получила сърдечен арест в Париж; властите разследват обстоятелствата около фаталния инцидент

Кралско посещение или бизнес? Истината за „фалшивото“ турне на Хари и Меган в Австралия

Кралско посещение или бизнес? Истината за „фалшивото“ турне на Хари и Меган в Австралия

Любопитно Преди 13 минути

Турнето на Хари и Меган в Австралия предизвика вълна от критики: „фалшиво“ кралско посещение или бизнес? С билети по 3000 долара и липса на публичен достъп, двойката тества личния си бранд, докато критиците ги обвиниха в корист и медийна манипулация

Само 3 зодии ще имат голям финансов късмет този април

Само 3 зодии ще имат голям финансов късмет този април

Любопитно Преди 43 минути

Късметът сменя посоката: Кои три зодии ще получат неочаквани пари до края на месеца и защо Скорпионът и Овенът трябва спешно да затворят портфейлите си?

и

С подписи на оцелели: Продадоха спасителна жилетка от „Титаник“ за рекордна сума

Любопитно Преди 51 минути

Това е единствената подобна вещ, появявала се на търг през всичките 114 години от трагедията насам

Пореден опит за палеж на синагога в Лондон

Пореден опит за палеж на синагога в Лондон

Свят Преди 57 минути

За щастие няма пострадали

16-годишно момче загина при руска атака срещу украинския град Чернигов

16-годишно момче загина при руска атака срещу украинския град Чернигов

Свят Преди 1 час

Румен Христов: Гласувам за добруването на българския народ

Румен Христов: Гласувам за добруването на българския народ

България Преди 1 час

Той упражни правото си на глас в Природо-математическата профилирана гимназия „Климент Охридски“ в Монтана

Холивудска приказка: Как Матю Макконъхи спаси актрисата Джуди Гриър от фалит за 20 долара

Холивудска приказка: Как Матю Макконъхи спаси актрисата Джуди Гриър от фалит за 20 долара

Любопитно Преди 1 час

Звездата от „Сватбеният агент“ си припомни момент, в който била толкова без пари, че не можела да плати паркинга си. Помощта дошла неочаквано от нейния екранен партньор, който се превърнал в истински герой извън снимачната площадка

Радост в Холивуд: 54-годишният Джъстин Теру стана баща за първи път

Радост в Холивуд: 54-годишният Джъстин Теру стана баща за първи път

Любопитно Преди 1 час

Джъстин Теру и съпругата му Никол Брайдън Блум станаха родители на момченце! Двойката сподели нежна снимка в Instagram, с която обяви появата на първото си дете, след като сключи брак през март 2025 г.

,

Фалшива квалификация и милиони в субсидии: Политическа буря разтресе Гърция

Свят Преди 1 час

Какви послания отправиха политическите лидери в изборния ден

Какви послания отправиха политическите лидери в изборния ден

България Преди 2 часа

В първите часове на изборния ден те се обърнаха към избирателите с призиви за висока активност и отговорност към бъдещето на страната

Гюров: Свободната воля на гражданите стои над всеки опит за манипулиране на вота

Гюров: Свободната воля на гражданите стои над всеки опит за манипулиране на вота

България Преди 2 часа

Това заяви премиерът, след като упражни правото си на глас

Скандал в Лом: Заснеха кмета на града да агитира и предлага пари за гласове

Скандал в Лом: Заснеха кмета на града да агитира и предлага пари за гласове

България Преди 2 часа

По случая се води разследване

Стрелба в Университета на Айова, има жертви

Стрелба в Университета на Айова, има жертви

Свят Преди 2 часа

Не се предоставят допълнителни подробности за броя или състоянието на пострадалите

Земетресение на гръцкия остров Крит

Земетресение на гръцкия остров Крит

Свят Преди 2 часа

Трусът е бил на дълбочина 10 километра и е регистриран малко след 10 ч. гръцко (и българско) време

МЕУ: Само 0,5% от машините са дали грешка в началото на изборния ден

МЕУ: Само 0,5% от машините са дали грешка в началото на изборния ден

България Преди 2 часа

Няма информация за проблеми, свързани със софтуера, заявиха от ведомството

Всичко от днес

От мрежата

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

На 44 години: Натали Портман очаква третото си дете

Edna.bg

Сълзи от щастие: Изненадаха Мартин Гяуров с тайно парти за ЧРД

Edna.bg

Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

Gong.bg

Браво! Стилияна Николова със сребро на обръч

Gong.bg

Каква е избирателната активност към 14:00 часа

Nova.bg

За какво гласуваха лидерите на партии и коалиции

Nova.bg