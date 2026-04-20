Историята оживява: Как България отбелязва 150 години от Априлското въстание

С поредица от събития в София и страната ще бъде отбелязана 150-годишнината от Априлско въстание на 20 април – дата, която поставя началото на едно от най-значимите събития в българската история.

Централното събитие в столицата ще бъде тържественият концерт в Национален дворец на културата от 19:00 ч., организиран от Министерството на културата.

Концертът ще събере на една сцена Симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Константин Илиевски и Смесения хор на БНР с диригент Любомира Александрова. Солисти на вечерта ще са сопраното Красимира Стоянова и цигуларят Светлин Русев, със специалното участие на пианиста Марио Ангелов.

Програмата изгражда музикален образ на българската държавност, историческа устойчивост и национално самочувствие, казват от Министерството на културата. Ще звучат творби на Добри Христов, Панчо Владигеров, Парашкев Хаджиев, Любомир Пипков и Марин Големинов.

Специален драматургичен акцент в тържествената вечер ще бъдат актьорските прочити на текстове, свързани с Априлското въстание. Техните изпълнения ще вплетат в музикалната драматургия силата на словото, превръщайки концерта в цялостен сценичен разказ за свободата, саможертвата и националното достойнство, се казва в съобщението.

„Паметта за Априлското въстание е част от фундамента на българската държавност, а културата е инструментът, чрез който този фундамент се предава на следващите поколения“, казва министърът на културата маестро Найден Тодоров, цитиран в разпространената информация.

Източник: Община Копривщица

За да отбележат това значимо събитие от българската история, Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Държавната агенция „Архиви“, Военната академия „Георги Стойков Раковски“, Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките организират тържествена научна сесия, посветена на 150-годишнината от Априлското въстание от 1876 г.

Инициативата ще започне в 11:00 ч. с тържествен ритуал във Военната академия и ще продължи от 13:00 ч. в зала 1 на Ректората на Софийския университет с откриването на тържествената научна сесия. Представителите на историческата гилдия обединяват усилия за провеждането на научна дискусия в две сесии, посветени на знаковата годишнина.

Съвместното събитие ще продължи от 17:00 ч. с откриването на изложбата „За свободата на един народ“ в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, подготвена от Националната библиотека и от Държавната агенция „Архиви“.

От 13:45 ч. във фоайето на втория етаж в Ректората на Софийския университет ще бъде открита постерна изложба, посветена на паметта за значимото събитие. Автор на изложбата е асистент д-р Владимир Терзиев.

С разнообразни инициативи като исторически възстановки, литературно-музикални програми, ученически конкурси, изложби, викторини и открити уроци, ученици от цялата страна ще отбележат 150-годишнината от Априлското въстание, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

В столицата събитията включват поднасяне на венци и цветя пред паметниците на герои на въстанието в Борисовата градина, ученически конференции, посветени на ролята на Априлското въстание в общественото пространство, както и патриотични рецитали и открити уроци по история и родолюбие. Учениците ще участват също в конкурси за създаване на кратки видеа, представящи ключови събития и личности, ще разработват мултимедийни проекти като интерактивни карти, както и ще участват в инициативи като щафетно четене на Вазови произведения и срещи с историци.

Историческата игра „По стъпките на героите“ ще събере стотици ученици от софийски училища в Борисовата градина и в къщата музей „Райна Княгиня“, съобщават от Столичната община.

В алеята „Бележити българи“ децата ще покажат знания за героите и събитията отпреди 150 години и ще печелят награди.

В къща музей „Райна Княгиня“ ще се проведе открит урок за ученици, воден от доц. д-р Алека Стрезова от Нов български университет. Събитието е посветено и на 170-годишнината от рождението на Райна Княгиня.

По-късно днес в Общинския културен институт театър „Възраждане“ ще бъде представен моноспектакълът „Райна Княгиня“. Режисьор е Бойко Илиев, автор и изпълнител – актрисата Роси Русева, музикална картина – Жоро Стоев.

В Софийска област са предвидени ученически конференции, патриотични рецитали, поднасяне на венци и мултимедийни проекти, представящи събитията от 1876 г. по съвременен начин.

В област Благоевград са предвидени мултимедийни проекти, посветени на „Пътя към свободата“, литературни рецитали по произведения на Иван Вазов и изложби с ученически творби, свързани с героите на въстанието.

В Бургас учениците ще участват в историко-възстановъчни спектакли, тематични уроци и училищни викторини, посветени на събитията от 1876 година. В област Велико Търново ще се проведат ученически конкурси за есе, посещения на исторически обекти и интерактивни празници с участие на музеи и културни институции.

Във Видин и Враца инициативите включват драматизации на ключови моменти от въстанието, тематични изложби и образователни състезания, както литературно-музикални възпоменания.

В Габрово и Монтана учениците ще участват в творчески работилници, исторически възстановки и дебати, свързани със значението на Априлското въстание за националната памет.

В Кърджали и Кюстендил се организират младежки исторически форуми, театрални постановки и тържествени програми с рецитали и възстановки, пресъздаващи събитията от епохата. В Ловеч инициативите включват интерактивни игри, музикални флашмобове и изложби, посветени на революционните дейци.

В Пазарджик и Пловдив учениците ще участват във възстановки на исторически събития, конкурси за творческо писане и междуучилищни състезания, както в празнични шествия и литературно-музикални програми.

В Плевен и Русе се предвиждат интерактивни игри, драматизации, посещения на музеи и прожекции на филми, свързани с Априлската епопея.

В Търговище, Хасково и Ямбол ще се проведат тематични уроци, дебати, походи и празнични концерти, насочени към съхраняване на историческата памет.

Чрез всички тези инициативи учениците не само ще отдадат почит към героите на Априлското въстание, но и ще осмислят значението на свободата, саможертвата и националното единство в съвременния свят, поясняват от МОН.

„Век и половина след Априлското въстание имаме един добър повод не просто да отбележим тази годишнина, а да поставим началото на нова традиция в нейното честване. Това е възможност да преосмислим какво означава този ден за нас днес и как го предаваме на следващите поколения“. С тези думи служебният министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов се обърна към директорите на училищата в София по време на работна среща, състояла се през март.

Министърът представи тогава мотивите за решението си 20 април да бъде обявен за неучебен, но присъствен за учители и ученици, за да се отбележи годишнината от Априлското въстание.

Източник: Община Копривщица

От 17 до 30 април в Галерия на открито на Столичната община в градина „Кристал“ е подредена изложбата „Световният отзвук от Априлското въстание 1876“, посветена на реакцията в европейските страни след кървавото потушаване на Априлското въстание. Акцентът е поставен върху отзвука от събитията във Великобритания и дейността на известния политик Уилям Гладстон. Експозицията е реализирана със съдействието на Държавна агенция „Архиви“, Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“, Научния архив на Българската академия на науките и Столичната община, казват организаторите.

Днес, 20 април, със свободен вход за посетителите ще работят Регионалния исторически музей –София и Софийската градска художествена галерия. Учениците ще влизат без билети и в Общинския културен институт Научно-образователен детски център „Музейко“, казват още от Столичната община.

Източник: Община Копривщица

Днес Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение сребърна колекционерска монета „150 години от Априлското въстание“, съобщават от БНБ на страницата си в интернет.

Монетата е с номинална стойност 10 евро, емисия 2026 г. и е от серията „Българско възраждане“. Цената й при пускане в обращение е 144 евро (281,64 лева). Тя е в тираж 5000 броя.

Това е третата от пет колекционерски монети, които БНБ ще емитира през тази година. Предвижда се БНБ да емитира и една възпоменателна монета от 2 евро през второто полугодие на 2026 г., показва справка в сайта на БНБ.

С присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. БНБ преустанови емитирането на възпоменателни монети с номинални стойности в лева и започна емитирането на колекционерски монети с номинална стойност в евро. Колекционерските монети са със статут на законно платежно средство само в държавата емитент, а номиналната им стойност е различна от номиналните стойности на евромонетите в обращение, припомня БТА.

БНБ пуска в обращение сребърна колекционерска монета „150 години от Априлското въстание“ Източник: БТА

На лицевата страна на монетата в центъра е изобразена емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, под нея - Мостът на Първата пушка в гр. Копривщица, годината на емисията „2026“ и номиналната стойност „10 евро“. Околовръст има надпис „Българска Народна банка“ и зрънчест кръг.

На обратната страна на монетата е изобразено революционното знаме с надпис „Свобода или смърть“ и лъв с корона, под него е изписана годината „1876“ с лаврови клонки. Околовръст има надпис „150 години от Априлското въстание“ и зрънчест кръг“. Автор на художествения проект е Светлин Балездров.

Монетата ще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда на БНБ, пл. „Княз Александър I“ 1 и на четири каси в Касов център на БНБ, ул. „Михаил Тенев“10 в София.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по една монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на сребърната монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за закупуването ѝ. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години, припомнят от БНБ.