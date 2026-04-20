20 aприл: Отдаваме почит на двама светци, ето кои са те

Н а 20 април църквата почита паметта на преподобния Теодор Трихина и на свети Анастасий, Антиохийски архиепископ.
- Свети Теодор бил родом от Цариград и живял през IV век.
Християнството било вече свободно и започнало да се разпространява сред всички слоеве на обществото. Но заедно с това се увеличила и грижата на Църквата за онеправданите - бедни, болни, сираци.
Родителите на Теодор били заможни и му дали добро християнско образование. Той от малък имал влечение към усамотен живот и щом навършил пълнолетие, се замонашил в манастир, наречен после по прозвището на Теодор "Трихина", т.е. човек, който носи дреха от козина.
Преподобният посветил целия си живот на служение на бедните и болните. Личният му живот бил строг и с много ограничения, за да може да даде възможно повече блага на страдащите. Със средства, които можел да събере за обителта си, преподобният Теодор подпомагал най-нуждаещите се хора - сираци, вдовици и болни.
Упокоил се в мир и оставил име на грижовен духовен баща, който полагал грижи не само за душата, но и за тялото на нуждаещите се. Бог и след смъртта му помагал със Своята благодат на духовните чеда на свети Теодор, както се свидетелства.
- Свети Анастасий живял през VI век.
За живота му са запазени твърде оскъдни сведения. Подвизавал се като отшелник на Синайската планина в първата половина на века. От Синай бил изпратен от Александрийската църква в град Антиохия (Велика или Сирийска, днес град Антакя в Турция) като неин представител при Антиохийската църква.
Бил високо оценен за добродетелите си и когато починал Антиохийският епископ Домн, народът и духовенството издигнали Анастасий на негово място в 559 г. Но в 570 г. император Юстин го отстранил от поста, защото епископът го изобличил в подкрепа на еретиците.
Бил заточен в Йерусалим, където се отдал на книжовна дейност. Бил възстановен от следващия император в 593 г. и в 599 г. се упокоил.