Синът на Тъкър Карлсън напуска кабинета на Джей Ди Ванс

Б ъкли Карлсън, син на консервативния коментатор Тъкър Карлсън, напуска поста заместник прессекретар в кабинета на вицепрезидента Джей Ди Ванс, за да създаде фирма за политически консултации в частния сектор, съобщи първо Politico. Напускането съвпада с период на открит конфликт между президента Доналд Тръмп и Тъкър Карлсън.

Buckley Carlson (Tucker Carlson’s eldest son) has departed his role as Deputy Press Secretary to Vice President JD Vance in the Trump administration



Според информацията Бъкли Карлсън е подал предизвестие още през декември и е останал, за да подпомогне предаването на поста. Въпреки това моментът привлича внимание, тъй като Тръмп напоследък остро критикува Тъкър Карлсън в Truth Social, наричайки го „с ниско IQ“, „надценен“ и „съсипан човек“. От своя страна Тъкър Карлсън отвръща с критики по въпроси като политиката към Иран и реториката на президента.

Разломът между двамата се задълбочи, след като Тъкър Карлсън, според информация, се е опитал лично да разубеди Тръмп от удари срещу Иран и оттогава се е превърнал в един от най-гласовитите му консервативни критици. Допълнителен нюанс придава фактът, че Тъкър Карлсън някога изигра ключова роля за издигането на Ванс в консервативните среди.