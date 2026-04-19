Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Д окато вниманието на широката публика обикновено е приковано към блясъка на Лос Анджелис по време на филмовите награди, една друга церемония в събота вечер събра на едно място неочаквана, но мощна комбинация: холивудски идоли, милиардери визионери и най-светлите умове на съвременната наука.

От Бил Гейтс до Марго Роби: Кой превзе червения килим на „Оскарите за наука“

На червения килим на годишните награди „Пробив“ (Breakthrough Prize), често наричани „Оскарите за наука“, сред звезди от ранга на Робърт Дауни Джуниър, Салма Хайек, Марго Роби, Бил Гейтс и водещи изследователи, гордо премина и един българин – Влад Тенев.

Момчето от Варна, което промени Уолстрийт

За мнозина у нас името на Владимир (Влад) Тенев все още звучи екзотично, но в света на глобалните финанси той е фигура от „първа величина“. Роден във Варна, Тенев емигрира със семейството си в САЩ още като дете, когато родителите му започват работа за Световната банка.

Пътят му обаче не го отвежда в чиновническите структури, а към Станфордския университет, където среща своя бъдещ бизнес партньор Баджу Бат. Двамата споделят обща визия: да направят инвестирането достъпно за всеки, а не само за богатите клиенти на големите банки. Така се ражда Robinhood – приложението, което буквално „демократизира“ фондовия пазар и принуди традиционните брокери да премахнат таксите си.

Защо Влад Тенев е на Breakthrough Prize?

Наградите „Пробив“, основани от фигури като Сергей Брин, Марк Зукърбърг и Юрий Милнер, имат за цел да превърнат учените в „рок звезди“. Влад Тенев се вписва идеално в тази екосистема. Като съосновател и изпълнителен директор на компания за милиарди, той олицетворява връзката между високите технологии и практическото им приложение в ежедневието.

Присъствието му на събитието не е просто светска проява. То е признание за влиянието, което българският предприемач има върху съвременната икономика и технологичен свят. На червения килим Тенев демонстрира самочувствието на човек, който е изградил империя от нулата, превръщайки се в първия българин (заедно с Бат), чието състояние се изчислява на милиарди долари според „Форбс“.

Една различна церемония

Докато фотографите запечатваха усмивките на холивудския елит, същината на вечерта бе насочена към фундаментални открития в математиката, физиката и науките за живота. За Тенев, чието образование е в областта на математиката (той дори започва докторантура в UCLA, преди да се откаже, за да прави бизнес), тези награди са почит към дисциплините, които са в основата на алгоритмите на неговата платформа.​