Арестуваха кмет за купуване на гласове в Търговищко

Проучване на „Тренд“: Колко партии ще влязат в следващия парламент

Над 60 000 български граждани в 68 държави са подали заявления за гласуване в чужбина

Показаха как ще изглеждат бюлетините за вота на 19 април

Мащабни полицейски акции срещу купуването на гласове: Какво показват данните на МВР преди вота

К метът на търговищкото село Овчарово е бил арестуван след сигнал от граждани, научи NOVA.

По данни на полицията той е раздавал суми от 30 и 40 евро на жители на селото, за да гласуват за определена политическа партия на предстоящите избори. При обиските униформените намерили в две жилища близо 3620 евро, както и няколко списъка с имена на хора.

В рамките на разследването се извършват разпити пред съдия. Работата по случая продължава.

Малко по-късно информацията бе потвърдена и от и.д. главен секретар на МВР.

В Старозагорско задържаха жена с руско гражданство след сигнал, че предлага по 30 евро за гласуване в полза на конкретна партия преди предстоящите избори. Това посочва в пост във Facebook и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

Сигналът е получен по електронната поща на ОДМВР Стара Загора. При претърсване на адреса, на който живее задържаната, са намерени и иззети списъци с избирателни секции на територията на община Стара Загора като срещу всяка секция са изписани брой гласове за една конкретна политическа партия. Намерени са и банкноти в евро с различен номинал.