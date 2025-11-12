Свят

Водещият учен по изкуствен интелект на Meta Ян Лекюн напуска компанията

Оттеглянето му идва на фона на усилията на Марк Зукърбърг да превърне Meta в лидер в "суперинтелигентността"

12 ноември 2025, 13:26
Водещият учен по изкуствен интелект на Meta Ян Лекюн напуска компанията
Източник: Meta

Я н Лекюн, 65-годишен носител на наградата "Тюринг" и считан за пионер в развитието на изкуствения интелект, планира да напусне Meta през следващите месеци и да основе собствен стартъп, съобщава New York Post, позовавайки се на източници, запознати с разговорите.

Френско-американският учен вече води ранни преговори за набиране на финансиране за новия си проект. Новината предизвика лек спад на акциите на Meta с 1,2% във вторник сутринта, докато инвеститорите очакват доказателства, че мащабните разходи на Марк Зукърбърг за новите технологии ще се изплатят.

  • Разлики във визиите за бъдещето на AI

Зукърбърг се опитва да вдъхне нова енергия в AI отдела, като насочва екипите към по-бързо внедряване на продукти, промяна на курса спрямо Meta’s Fundamental AI Research Lab (FAIR), която Лекюн ръководи от 2013 г. и която се фокусира върху дългосрочни изследвания.

През лятото Meta инвестира над 14 милиарда долара за придобиване на 49% от Scale AI и за назначаването на основателя ѝ Александър Уанг като ръководител на новото подразделение за "суперинтелигентност". Лекюн, който първоначално е докладвал на главния продуктов директор Крис Кокс, вече се отчита на 28-годишния Уанг, според Financial Times.

Лекюн и Зукърбърг имат различни виждания за бъдещето на AI. Ученият смята, че големите езикови модели на компанията ще бъдат "полезни", но никога няма да могат напълно да имитират човешкото мислене. Зукърбърг, от своя страна, прогнозира, че AI ще може да извършва голяма част от кодирането на Meta в рамките на година.

Шеф на Meta се подигра с Мъск заради AI

  • Следващи стъпки за Лекюн

Във FAIR Лекюн разработва ново поколение AI системи, които ще учат за физическия свят чрез видео и пространствени данни, а не само чрез текст. Според източници неговият проект ще се фокусира върху доразвиване на тези "модели на света", като учените предупреждават, че пълното им развитие може да отнеме десетилетие.

Междувременно Meta се сблъсква с предизвикателства заради високите разходи за AI. Компанията предвижда бюджет за "суперинтелигентността" от стотици милиарди долари, като само през 2024 г. сумата може да надхвърли 100 милиарда. Скорошни масови съкращения и напускания на ключови кадри в AI екипа показват натиска върху компанията да оптимизира разходите и да ускори резултатите.

Източник: New York Post    
Ян Лекун Meta Изкуствен интелект Стартъп Марк Зукърбърг Награда Тюринг Напускане на Meta Разлики във визиите Суперинтелигентност Модели на света
Последвайте ни

По темата

Благомир Коцев ще изпълнява функциите си на кмет на Варна от ареста

Благомир Коцев ще изпълнява функциите си на кмет на Варна от ареста

Любовната история на Зохран Мамдани и Рама Дуваджи

Любовната история на Зохран Мамдани и Рама Дуваджи

Столична община опроверга Трайчо Трайков: Трамваят му не е бил засечен от кортеж на НСО

Столична община опроверга Трайчо Трайков: Трамваят му не е бил засечен от кортеж на НСО

Ценоразпис за смърт: Богати чужденци плащали за да убиват цивилни в Сараево

Ценоразпис за смърт: Богати чужденци плащали за да убиват цивилни в Сараево

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
9 породи кучета, идеални за домошари

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“
Ексклузивно

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Преди 7 часа
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Ексклузивно

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Преди 7 часа
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Ексклузивно

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Преди 7 часа
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Ексклузивно

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

Преди 7 часа

Виц на деня

– В обявата пишеше „търсим млад и динамичен екип“. – Оказа се, че търсят един човек, който да прави всичко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Китайски учени създадоха хапче, което помага на хората да живеят до 150 години

Китайски учени създадоха хапче, което помага на хората да живеят до 150 години

Любопитно Преди 6 минути

Въпреки всички прогнози, няма да е възможно човек да стане напълно безсмъртен

<p>България е на трето място по ръст на възнагражденията в ЕС през 2024 г.</p>

Евростат: България е на трето място по ръст на възнагражденията в ЕС през 2024 г.

Пари Преди 7 минути

Темпът на увеличение се забавя спрямо отчетеното 6,1 процента през 2023 г.

Арестуваха шофьор с проба за алкохол от 4,23 промила в село Врачеш

Арестуваха шофьор с проба за алкохол от 4,23 промила в село Врачеш

България Преди 51 минути

36-годишният мъж е спрян за проверка и е задържан заради шофиране в пияно състояние, като не за първи път нарушава закона

Земетресение край Кипър

Земетресение край Кипър

Свят Преди 58 минути

Трусът е бил последван от няколко по-слаби

5 изненадващи факта за секса

5 изненадващи факта за секса

Любопитно Преди 1 час

Сексуалната активност е важен показател за физическото и емоционалното благополучие

Снимката е илюстративна

Тяло е открито в поле, трима са арестувани

Свят Преди 1 час

Подозрение за връзка между убийство и нощен инцидент в Грийнок

Национален фонд за декарбонизация заменя Фонда за енергийна ефективност

Национален фонд за декарбонизация заменя Фонда за енергийна ефективност

България Преди 1 час

Това реши парламентът на второ четене

Стари нефтени кладенци замърсяват качеството на водата в САЩ

Стари нефтени кладенци замърсяват качеството на водата в САЩ

Свят Преди 1 час

Изследователите също така откриха, че някои от подземните води на обектите показват високи концентрации на разтворено желязо и арсен

<p>Новото &quot;оръжие на Страшния съд&quot; на Америка се появи неочаквано</p>

Новото "оръжие на Страшния съд" на Америка се появи неочаквано - ще уплаши врага

Свят Преди 1 час

AGM-181 е крилата ракета, способна да носи ядрена бойна глава

Снимката е илюстративна

Как да преживеем магнитна буря, съвет от лекар

Любопитно Преди 1 час

Магнитните бури са колебания в магнитното поле на Земята, които могат да повлияят на благосъстоянието на живеещите на Земята

Юпитер стана ретрограден – какво означава това за всяка зодия

Юпитер стана ретрограден – какво означава това за всяка зодия

Любопитно Преди 1 час

Сега, когато Юпитер започва да се движи назад до 10 март 2026 г., той ще ни помогне да пренапишем и възстановим представата си за емоционална стабилност

"Лукойл" изпада в криза, след като САЩ блокираха сделка с "марионетката на Кремъл"

"Лукойл" изпада в криза, след като САЩ блокираха сделка с "марионетката на Кремъл"

Свят Преди 1 час

САЩ възпрепятства продажбата на международните активи на руската компания на търговеца Gunvor, подновявайки опасенията за възможно поглъщане от "Роснефт"

Григор Димитров и Ейса Гонсалес впечатлиха с горещи кадри от Коста Рика (СНИМКИ)

Григор Димитров и Ейса Гонсалес впечатлиха с горещи кадри от Коста Рика (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

На публикуваните кадри се вижда, че Григор и Ейса се наслаждават на слънцето и топлото време

Кървава атака в Чикаго, мъж намушка жена на гарата, издирват го

Кървава атака в Чикаго, мъж намушка жена на гарата, издирват го

Свят Преди 1 час

Жената е получила леко нараняване и е била откарана в болница

Нови експертизи разкриват детайли по делото за убийството на Пейо Пеев

Нови експертизи разкриват детайли по делото за убийството на Пейо Пеев

България Преди 2 часа

Има установена кръв по една от дрехите на жертвата, съобщи експерт Аделина Стоянова

Великобритания спира обмена на разузнавателна информация със САЩ

Великобритания спира обмена на разузнавателна информация със САЩ

Свят Преди 2 часа

САЩ съобщиха, че от септември насам са извършили 14 удара по плавателни съдове край бреговете на Венецуела, при които са загинали над 70 души

Всичко от днес

От мрежата

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

dogsandcats.bg

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg
1

Слънчево с мъгли и слани

sinoptik.bg
1

Ники Василковски чете приказки на деца от Плевен

sinoptik.bg

Брук от „Дързост и красота“ пристига в София утре, вижте как изглежда тя днес

Edna.bg

Връща ли се Дениз Ричардс при Чарли Шийн?

Edna.bg

Разрив между част от играчите на Реал и Алонсо, Винисиус поставил ултиматум към Перес

Gong.bg

Руска тенисистка залюби колега

Gong.bg

Какво време ни очаква до края на ноември

Nova.bg

От днес: Благомир Коцев ще изпълнява задълженията си на кмет от ареста

Nova.bg