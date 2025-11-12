Водещият учен по изкуствен интелект на Meta Ян Лекюн напуска компанията

Я н Лекюн, 65-годишен носител на наградата "Тюринг" и считан за пионер в развитието на изкуствения интелект, планира да напусне Meta през следващите месеци и да основе собствен стартъп, съобщава New York Post , позовавайки се на източници, запознати с разговорите.

Френско-американският учен вече води ранни преговори за набиране на финансиране за новия си проект. Новината предизвика лек спад на акциите на Meta с 1,2% във вторник сутринта, докато инвеститорите очакват доказателства, че мащабните разходи на Марк Зукърбърг за новите технологии ще се изплатят.

Разлики във визиите за бъдещето на AI

Зукърбърг се опитва да вдъхне нова енергия в AI отдела, като насочва екипите към по-бързо внедряване на продукти, промяна на курса спрямо Meta’s Fundamental AI Research Lab (FAIR), която Лекюн ръководи от 2013 г. и която се фокусира върху дългосрочни изследвания.

През лятото Meta инвестира над 14 милиарда долара за придобиване на 49% от Scale AI и за назначаването на основателя ѝ Александър Уанг като ръководител на новото подразделение за "суперинтелигентност". Лекюн, който първоначално е докладвал на главния продуктов директор Крис Кокс, вече се отчита на 28-годишния Уанг, според Financial Times.

Лекюн и Зукърбърг имат различни виждания за бъдещето на AI. Ученият смята, че големите езикови модели на компанията ще бъдат "полезни", но никога няма да могат напълно да имитират човешкото мислене. Зукърбърг, от своя страна, прогнозира, че AI ще може да извършва голяма част от кодирането на Meta в рамките на година.

Шеф на Meta се подигра с Мъск заради AI

Следващи стъпки за Лекюн

Във FAIR Лекюн разработва ново поколение AI системи, които ще учат за физическия свят чрез видео и пространствени данни, а не само чрез текст. Според източници неговият проект ще се фокусира върху доразвиване на тези "модели на света", като учените предупреждават, че пълното им развитие може да отнеме десетилетие.

Междувременно Meta се сблъсква с предизвикателства заради високите разходи за AI. Компанията предвижда бюджет за "суперинтелигентността" от стотици милиарди долари, като само през 2024 г. сумата може да надхвърли 100 милиарда. Скорошни масови съкращения и напускания на ключови кадри в AI екипа показват натиска върху компанията да оптимизира разходите и да ускори резултатите.