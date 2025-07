Мистерията на най-старите човешки останки в Антарктида

О свен в изследователска станция или случайна експедиция, човечеството никога не се е заселвало в Антарктика. Въпреки че доказателствата сочат, че континентът някога е бил дом на тропически гори, блата и динозаври, по времето, когато древните хора са си проправили път от Африка, той е бил твърде студен и отдалечен, за да поддържа човешко обитаване без модерно оборудване.

Български учен откри злато в Антарктида

Съществуват предположения, че полинезийският изследовател Хуей Те Рангиора, описан в легендата на Маорите, е достигнал континента през седми век от нашата ера. Тази легенда описва как мореплавателят достига "мъгливо, мъгливо и тъмно място, което не се вижда от слънцето" и описва гола, ледена среда, което кара изследователите да предполагат, че може да е прекосил антарктическите води и дори да е видял континента.

The oldest bones found in Antarctica belonged to an indigenous woman from Chile who died in her early 20s.



Found on a beach, it's estimated she came to Antarctica between 1819 and 1825. There are no surviving documents explaining how or why a young woman came to be in Antarctica… pic.twitter.com/VGZhwA9DPF