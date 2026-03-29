Жената, намушкала четирима в София: Не харесвам германци

С офийският градски съд постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 39-годишната жена, арестувана за нападение с нож срещу четирима души в центъра на София. На влизане в съдебната зала тя каза „Не харесвам германци“.

Преди два дни Софийската градска прокуратура я привлече като обвиняема за опит за убийство и я задържа за срок до 72 часа.

Пред съда днес тя добави: „Тъй като съм виновна, бих искала да се вземе предвид, че съм съвестен гражданин на обществото и това престъпление го направих в интерес на обществото. Бих се надявала на домашен арест“, предаде NOVA.

Прокуратурата иска задържане под стража, след което да бъде изпратена за изготвяне на психиатрична експертиза в затвора в Ловеч.

Според разследването на 26 март около 19:30 ч., в района на паркинга на Националния стадион „Васил Левски“, по хулигански подбуди, 39-годишната направила опит умишлено да умъртви двама души, нанасяйки им рани на различни места.

Минути след това, в автобус на градския транспорт, намиращ се на бул. „България“ и бул. „Черни връх“ намушкала и две жени в областта на рамото и дясната ръка.

Всички пострадали са граждани на Германия. Те не са с опасност за живота.

Досъдебното производство е образувано на 26 март в условията на неотложност.

Заместник-директорът на СДВР старши комисар Николай Пелтеков съобщи, че предстои да ѝ бъде направена психиатрична експертиза.