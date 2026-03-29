България

Жената, намушкала четирима в София: Не харесвам германци

Софийската градска прокуратура внесе в съда искане за задържане под стража спрямо нея

Обновена преди 28 минути / 29 март 2026, 13:35
Гюров: Членството ни в НАТО е най-сериозната гаранция за националната ни сигурност

Гюров: Членството ни в НАТО е най-сериозната гаранция за националната ни сигурност
С офийският градски съд постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 39-годишната жена, арестувана за нападение с нож срещу четирима души в центъра на София. На влизане в съдебната зала тя каза „Не харесвам германци“.

 

Преди два дни Софийската градска прокуратура я привлече като обвиняема за опит за убийство и я задържа за срок до 72 часа. 

 

Пред съда днес тя добави: „Тъй като съм виновна, бих искала да се вземе предвид, че съм съвестен гражданин на обществото и това престъпление го направих в интерес на обществото. Бих се надявала на домашен арест“, предаде NOVA.

Прокуратурата иска задържане под стража, след което да бъде изпратена за изготвяне на психиатрична експертиза в затвора в Ловеч.

Според разследването на 26 март около 19:30 ч., в района на паркинга на Националния стадион „Васил Левски“, по хулигански подбуди, 39-годишната направила опит умишлено да умъртви двама души, нанасяйки им рани на различни места.

Минути след това, в автобус на градския транспорт, намиращ се на бул. „България“ и бул. „Черни връх“ намушкала и две жени в областта на рамото и дясната ръка. 

Всички пострадали са граждани на Германия. Те не са с опасност за живота.

Досъдебното производство е образувано на 26 март в условията на неотложност. 

Заместник-директорът на СДВР старши комисар Николай Пелтеков съобщи, че предстои да ѝ бъде направена психиатрична експертиза.

Източник: NOVA    
Последвайте ни
Жената, намушкала четирима в София: Не харесвам германци

Жената, намушкала четирима в София: Не харесвам германци

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Финландия съобщи за навлизане на дронове във въздушното ѝ пространство

Финландия съобщи за навлизане на дронове във въздушното ѝ пространство

Рецепта за нежен лимонов кейк, който се приготвя „за миг“

Рецепта за нежен лимонов кейк, който се приготвя „за миг“

Мъж загина, а 6-годишно дете бе ранено при руски атаки в украинската Сумска област

Мъж загина, а 6-годишно дете бе ранено при руски атаки в украинската Сумска област

Земетресение разлюля гръцкия остров Кефалония

Земетресение разлюля гръцкия остров Кефалония

Унищожават близо 6 тона негодни храни в Димитровградско

Унищожават близо 6 тона негодни храни в Димитровградско

Крадците стават все по-изобретателни: Как да защитим дома си

Крадците стават все по-изобретателни: Как да защитим дома си

За да се улесни гласуването: ЦИК обмисля в кои секции ще бъдат поставени по две машини

За да се улесни гласуването: ЦИК обмисля в кои секции ще бъдат поставени по две машини

"Без крале": Най-малко 8 млн. се включиха в протестите срещу Тръмп в САЩ

"Без крале": Най-малко 8 млн. се включиха в протестите срещу Тръмп в САЩ

Арести в Монтанско заради подозрения за купуване на гласове

Арести в Монтанско заради подозрения за купуване на гласове

Серия от експлозии разтърсиха Техеран

Серия от експлозии разтърсиха Техеран

Свалиха дрон в близост до дома на лидера на управляващата партия в Иракски Кюрдистан

Свалиха дрон в близост до дома на лидера на управляващата партия в Иракски Кюрдистан

Aвтобус с израелски туристи катастрофира във Франция, загина момиче

Aвтобус с израелски туристи катастрофира във Франция, загина момиче

Мъж почина след сбиване в Слънчев бряг

Мъж почина след сбиване в Слънчев бряг

Блъснаха полицай, докато извършва проверка на пътя край Белица

Блъснаха полицай, докато извършва проверка на пътя край Белица

Ескалация в Залива: Иран атакува Кувейт, ОАЕ и Бахрейн

Ескалация в Залива: Иран атакува Кувейт, ОАЕ и Бахрейн

