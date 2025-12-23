България

Жена заложи капан и залови мъже, които опитват да отворят колата ѝ

Това се случило две седмици, след като от автомобила ѝ е задигнат лаптоп

23 декември 2025, 09:01
Какво се случи с българина, загинал в имиграционен център в САЩ

БЛС за операциите на д-р Батмаз: Лекомислие, можещо да доведе до обезобразяване или смърт

Нов протест на АЕЖ пред bTV заради Мария Цънцарова

Хванаха шофьор с близо 4 промила алкохол край София

Как се стигна до тежката катастрофа във Варна и какво наказание ще получи шофьорът

До 220 лв. за Коледа: Семействата ще броят повече за празнична храна

Мъгла, сняг и студ: какво време ни очаква до Коледа

Ето с колко вдигат цените на водата след Нова година

В началото на декември от автомобил, паркиран на пазар „Долни Богров“ в София, е открадната раница с лаптоп. Потърпевшата жена подава сигнал на 112, но извършителите не са установени. Две седмици по-късно тя решава сама да провери дали подобни кражби са практика и залага капан, като успява да заснеме мъже, които се опитват да отворят автомобила ѝ по същия сценарий. И в двата случая е извикан полицейски патрул и са снети обяснения.  

„И емоционално, и психически, и финансово е голям удар подобна кражба. Това е инструмент, с който работя. Грешката беше моя, защото се оказа, че не съм заключила колата. Полицията ме посъветва да се върна на мястото на кражбата и да ги изчакам. Те дойдоха и дадох подробни обяснения. Обадиха ми се 9 дни по-късно, за да предоставя документи за лаптопа. Реших да направя същото нещо с приятели с тяхната кола и да видим дали ще се появи крадецът. Познатите ми паркираха, сложиха торби с кашони в багажника и тръгнаха към пазара, без да заключат. Тогава излезе мъж, който искаше да отвори багажника и извадих телефона, за да го снимам. Веднага звъннах на 112, докато той ме заплашваше. Дойде отново патрулка, взеха ми показания. Отново щели да се свържат с мен, но резултат няма”, разказа Боряна Пандова в ефира на NOVA.

От СДВР обясниха, че има образувана преписка и извършителят се е укрил.

Източник: nova.bg    
жена скрита камера кола крадци капан
"В рамките на 2 часа от пълно здраве те сваля на легло": Проф. Кантарджиев за грипа

Пламъци в брадата/Пламъци в душата

Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Швеция- цена на жилищата, заплати и още нещо

В кои общини скачат местните данъци и такси

pariteni.bg
Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 1 ден
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 1 ден
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 1 ден
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 1 ден

Последни новини

Полша задейства изтребители след руски удари до границата

Свят Преди 8 минути

"Тези мерки са с превантивен характер и целят да гарантират сигурността на въздушното пространство"

Тръмп иска да свали Мадуро, за да остане в историята?

Свят Преди 17 минути

Възможно ли е САЩ да се опитват да свалят президента на Венецуела Николас Мадуро?

Зеленски: Преговорите за край на войната са близо до реален резултат

Свят Преди 45 минути

Очаква се украинският президент да бъде информиран днес за резултатите от дипломатическите усилия в Маями

Украйна съобщи за мащабни прекъсвания на електрозахранването вследствие на руски удари

Свят Преди 52 минути

Не се съобщава за жертви

Тръмп се похвали с натиск над Макрон

Свят Преди 57 минути

Той е настоял френският държавен глава да приеме неговите изисквания относно цените на медикаментите

Сметната палата съкращава администрацията с 10% и засилва одиторския си капацитет

България Преди 1 час

Целта на промените е по-ефективно управление на публичните средства и обновяване на кадровата политика

.

Нов детски кът в Happy Лозенец

Любопитно Преди 2 часа

.

Тази Коледа Happy ще донесе хиляди изненади

Любопитно Преди 2 часа

Огромна дупка се отвори под плавателен канал в Англия, погълна лодки (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

По данни на очевидци тя е с дълбочина около 4 метра

САЩ ще конструират нов клас бойни кораби с името на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Президентът заяви, че иска лично да участва в проектирането на плавателните съдове, защото държи много на естетиката

Внимание, шофьори! Ограничават движението на камиони над 12 т по "Тракия", "Струма" и "Хемус"

България Преди 3 часа

Причината - интензивния трафик заради предстоящите празнични дни

<p>23 декември: Имен ден&nbsp;празнуват...</p>

Отдаваме почит на най-младия от учениците на светите братя Кирил и Методий

Любопитно Преди 3 часа

Наум Охридски Чудотворец бил българин от благороден произход

Швеция временно спря един от ядрените си реактори заради неизправност

Свят Преди 3 часа

Активно тяло без ограничения: 7 упражнения за възрастни хора

Любопитно Преди 3 часа

Поддържането на сила и мобилност е важно с напредване на възрастта

Доживотен затвор за мъж заради планове за атентат в САЩ по модела на нападенията от 11 септември 2001 г.

Свят Преди 3 часа

Той планирал да отвлече самолет и да извърши и други нарушения от името на сомалийското ислямистко движение „Аш Шабаб“

От глад до лукс: Историята зад най-скъпия ориз в света

Любопитно Преди 3 часа

С повече от 20 години опит в работата с майстори на суши, отличени със звезди Мишлен, готвачът се е сблъсквал с безброй разновидности ориз

Всичко от днес

