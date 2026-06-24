AI Search поставя нов въпрос пред бизнеса: Кой заслужава да бъде видим?

И зкуственият интелект вече променя интернет из основи и с това поставя под въпрос значението дори и на досега така значимата първа позиция в Google. С бурното си развитие в ерата на изкуствения интелект търсачките постепенно излизат от ролята си на списък с линкове, кой от кой по-грабващ, и се превръщат в среда, която обобщава информация, сравнява източници и дава директни отговори на потребителите.

Тази голяма промяна, която до известна степен „глези“ потребителите с готови отговори, обаче поставя нови предизвикателства пред бизнесите и индустриите, които разчитат на онлайн видимостта. Ако досега основната цел беше сайтът да се появи на добра позиция в резултатите, занапред все по-важно ще бъде дали брандът е разпознаваем, надежден и достатъчно авторитетен, за да присъства в самите AI отговори на Google.

За iGaming сектора темата е особено интересна. Казинo брандове, спортни букмейкъри, афилиейт сайтове и доставчици от години разчитат на търсенето като ключов канал за достигане до потребители и партньори. Но когато Google започне да отговаря директно, възникват нови въпроси - какво ще стане с органичния трафик, как ще се промени ролята на афилиейтите и кои брандове ще успеят да запазят видимостта си?

Именно върху тези промени се фокусира предстоящият EEGS уебинар с лектор Улиана Коробейникова - PR и комуникационен стратег с над 8 години опит в iGaming индустрията. Тя ще разгледа как AI Search се различава от предишните Google актуализации и какво може да означава това за оператори, афилиейти и доставчици.

Темата не е само технологична. Тя е свързана с това как потребителите ще откриват информация, на кои източници ще се доверяват и как брандовете ще трябва да комуникират в една все по-повлияна от AI дигитална среда. Уебинарът, организиран в партньорство със CT Interactive, ще се проведе на 25 юни 2026 г. от 15:00 ч., а регистрацията за него е достъпна тук.