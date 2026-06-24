България

Родилка на 17 години беше превозена с медицински хеликоптер

Младата майка е в тежко състояние

24 юни 2026, 17:49
Родилка на 17 години беше превозена с медицински хеликоптер
Източник: БТА

Н епълнолетна родилка бе транспортирана с въздушна линейка от болницата в Монтана до София тази сутрин. Младата майка е в тежко състояние, предава БНР.

Медицински хеликоптер транспортира по спешност пациентка от болницата в Монтана до столична клиника. 17-годишното момиче е с усложнения след раждане.

Родилка на 14 години беше превозена с медицински хеликоптер

"Момичето е с увредена бъбречна функция", съобщи изпълнителният директор на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" д-р Тони Тодоров.

Медицински хеликоптер транспортира от Монтана до София младеж в тежко състояние

Родилката бе транспортирана по въздух днес преди обяд до специализирано лечебно заведение в София.

От началото на годината петима пациенти от болницата в Монтана са били транспортирани по спешност с медицински хеликоптер.

Източник: БНР    
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