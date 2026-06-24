България

От 5-6 метра височина: 12-годишно момиче падна в шахта в София

На място са изпратени екипи на полиция, пожарна и Спешна помощ

24 юни 2026, 19:11
От 5-6 метра височина: 12-годишно момиче падна в шахта в София
Източник: istock

12-годишно момиче падна в шахта в района на комплекс „Червено знаме“ в София, предава NOVA.

Сигналът за инцидента е подаден малко преди 18 часа, след което на място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

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Детето е играело с други деца, когато е пропаднало в шахтата. Падането е било от височина около 5-6 метра. В съоръжението не е имало вода.

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Медицинският екип установил на място охлузвания на крака и в лумбалната област. 

Детето е транспортирано до УМБАЛСМ „Пирогов“ за обстоен медицински преглед. 

Източник: NOVA    
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