Затварят Линия 3 на метрото за 2 дни през ноември

29 октомври 2025, 12:18
Източник: БТА

Л иния 3 на софийското метро ще бъде затворена за два дни заради пускането на новите станции и актуализация на софтуера за управление на влаковото движение. Прекъсването ще е в периода от 00:00 часа на 8 ноември до 24:00 часа на 9 ноември, а за пътниците ще бъде осигурен заместващ транспорт.

Във връзка с предстоящото пускане в експлоатация на трите нови станции от разширението на Линия 3 по бул. „Владимир Вазов“ и необходимата актуализация на софтуера на системите за контрол и управление на влаковото движение, Линия 3 ще бъде затворена за търговска експлоатация за периода от 00:00 часа на 8 ноември 2025 г. (събота) до 24:00 часа на 9 ноември 2025 г. (неделя), съобщават от „Метрополитен“ ЕАД.

През този период ще бъде осигурен заместващ транспорт.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство на ползващите Линия 3 и благодарим за проявеното разбиране, съобщават от „Метрополитен“ ЕАД.

Източник: „Метрополитен“ ЕАД – Прессъобщение/БТА    
Линия 3 Метро София Затваряне на метрото Актуализация на софтуер Нови метростанции Разширение на метрото Заместващ транспорт Бул. Владимир Вазов Временно спиране Системи за управление
