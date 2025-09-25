Инцидент с пътник спря линия на метрото в София

И нцидент с пътник спря част от метрото в София. В 15:47 ч., като беше прекъснато електрозахранването на метростанция „Сердика 2”.

На място незабавно пристигнаха екипи на Спешна помощ, пожарната и служители на „Метрополитен”, съобщиха от дружеството, предава NOVA.

Следствените органи извършиха оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента.

Малко след 17:00 часа движението по цялата линия беше възстановено.

По-рано днес БНР съобщи, че човек е скочил на релсите. Изваден е от охраната с наранявания.