Общата дължина на трасето е 63 км

Обновена преди 1 час / 14 септември 2025, 07:51
Официално: Пуснаха в експлоатация цялата АМ "Европа"
П оследният участък от автомагистрала "Европа" беше открит в неделя (14 септември), с което по цялото трасе от ГКПП "Калотина" до София ще се пътува по магистрален път. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Символичното пускане на отсечката за движение беше в 09:00 часа.

В него участие взеха премиерът Росен Желязков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков.

"Имаме нуждa от предвидимост и изпълняемост на всички инфраструктурни проекти", заяви премиерът Росен Желязков при откриването на последния участък от магистралата.

"Когато откривахме магистралата до Ниш, бяхме уверени, че в много скоро време, до 1-2 години, ще завършим българския участък, но последваха 4-5 години безвремие", отбеляза Желязков.

"Сега, благодарение на коалиционната мъдрост, партньорството с министър Иван Иванов, БСП, ИТН, съумяваме да довършим това, което беше  забавено толкова години години", добави премиерът.  

По думите му активно продължава още строителството и на останалите пътни инфраструктурни проекти, скоро предстои откриването на отсечка от АМ "Хемус". 

"Това е смисълът да има редовно правителство, защото дълги служебни и кратки редовни правителства създават усещането, че процесите се случват хаотично, а ние имаме нужда от предвидимост и изпълняемост на всички обекти, които изграждат онази инфраструктура, която решава всички въпроси, не само въпросите на по-доброто и бързо придвижване, а на пътната безопасност, усещането за по-добро качество на живот", коментира още Желязков.

Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия (при ГКПП "Калотина"). То се включва в Северната скоростна тангента, която е също част от автомагистралата. Чрез тангентата автомобилният и товарен поток се разпределя към АМ "Хемус" и АМ "Тракия".

Последният участък от АМ "Европа" между Сливница и Софийския околовръстен път е 16,5 км. 

Миналия месец министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов инспектира довършителните работи по магистралата и заяви, че тя ще бъде отворена за движение в средата на септември. Тогава министърът каза, че качеството на изпълнение е много добро. Финансирането на участъка е от Европейския съюз.

Последният лот на "АМ Европа"
19 снимки
АМ Европа
АМ Европа
АМ Европа
АМ Европа

 

Източник: БТА/Женя Илчева    
АМ Европа
