Защо да се ваксинираме и за кого е препоръчително?

Ваксинирането намалява риска от заболяване и усложнения

13 октомври 2025, 09:12
Изборите за Общинския съвет в Пазарджик - "ДПС-Ново" начало води убедително след преброяване на 91% протоколите
След бедствието в Елените: Германски инвеститори в "Негреско" готвят съд срещу държавата
Защитата на Коцев: Показанията на анонимния свидетел не уличават клиента ми
Ремонти променят движението по АМ "Тракия" и "Хемус"
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Сезонните вируси - как да се предпазим и лекуваме от инфекциите
Изборите в Пазарджик: Граждански арест в Огняново доведе до намеса на полицията
Карлос Насар на родна земя, пожела си да стане двукратен олимпийски шампион през 2028 г.

Р анната есен е идеалното време за извършване на противогрипна имунизация, за да има достатъчно време, в което организмът да успее да изработи активна защита.

  • Какво представляват противогрипните ваксини?

Противогрипните ваксини стимулират имунитета срещу сезонните грипни вируси. Съставът им се определя ежегодно от Световната здравна организация според циркулиращите щамове. За сезон 2025/2026 СЗО препоръчва да се включат вирусите A(H1N1), A(H3N2) и B/Victoria. В България се предлагат инжекционните ваксини Vaxigrip Tetra и Influvac Tetra, и назалната Fluenz Tetra, като хората над 65 години ще ги получават безплатно и тази година.

Тази година една от ваксините, налична в България (Vaxigrip) ще бъде тривалентна. Какво означава това? Основната разлика е броят на включените вирусни щамове. Тривалентните ваксини съдържат по три вируса – два A-типа и един B (линия Виктория), а четиривалентните добавят и втори B-щам (линия Ямагата). Причината, поради която тази година има тривалентни ваксини, е, че щамът B/Yamagata не е циркулирал след 2020 г., в резултат на което много страни се връщат към тривалентни ваксини.

За сезон 2025/2026 в България основните препарати са тривалентният Vaxigrip и тривалентният Fluenz. Influvac Tetra остава без промяна тази година и ще бъде четиривалентна, но тя ще бъде в ограничени количества за нашия пазар.

  • Назалната противогрипна ваксина

В последните няколко години в България можем да се възползваме и от назална ваксина. Тя е жива атенюирана ваксина. Fluenz Tetra се прилага като спрей за нос при деца от 2 до 18 години. Всяка доза е 0,2 ml (0,1 ml във всяка ноздра) и при първа имунизация се поставят две дози с интервал 4 седмици. Тя съдържа същите два A-щама и един B-щам (линия Виктория) като тривалентните инжекционни ваксини. Назалната ваксина не се препоръчва при бременни, имунокомпрометирани и деца под 2 години. 

  • Инжекционните противогрипни ваксини

Инжекционните инактивирани ваксини (например Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra) се прилагат мускулно при лица над 6-месечна възраст.

  • Защо да се ваксинираме и за кого е препоръчително?

Ваксинирането намалява риска от заболяване и усложнения. Според американски изчисления през сезон 2023/2024 имунизацията е предотвратила около 9,8 милиона грипни инфекци. Ефикасността на ваксината обичайно е 50-65% при децата и около 35–50% при възрастните.

  • Противопоказания

Противопоказания са тежки алергии към компонентите на ваксината (например яйчен протеин) или остри тежки заболявания – при тях поставянето се отлага.

Назалната жива ваксина е противопоказана при имунен дефицит, бременност и тежък астматичен статус. Лека настинка или локални инфекции не са противопоказание за имунизиране.

  • Кога да се ваксинираме?

Препоръчителното време е есента, преди разгара на грипа. Експертите съветват поставяне през октомври-ноември, за да развие организмът имунитет. Ако ваксината е налична по-късно, приложението ѝ е ефективно дори през декември.

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 14 часа
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 15 часа
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 12 часа
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 13 часа

