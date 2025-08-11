Свят

САЩ задраскаха 500 милиона за разработване на РНК ваксини

Това обяви министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди

11 август 2025, 06:35
САЩ задраскаха 500 милиона за разработване на РНК ваксини
Източник: gettyimages

П равителството на САЩ ще спре финансирането на 22 проекта за разработване на РНК ваксини. Това обяви министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди, съобщи Deutsche Welle.

Кенеди, който е известен с антиваксърските си виждания, обяви, че решението да бъдат зачеркнати проекти за близо 500 милион долара е в резултат от съмнения за ефективността на РНК технологията.

Кенеди: "Не осигуряват ефективна защита"

"Прегледахме научните данни, изслушахме експертите и предприехме действия", заяви Кенеди в изявление. "Данните показват, че тези ваксини не осигуряват ефективна защита срещу инфекции на горните дихателни пътища като Ковид и грип", твърди той. "Даваме приоритет на разработването на по-безопасни и по-широкообхватни стратегии за ваксинация", допълни Кенеди.

Това е поредният удар на американските здравни власти под ръководството на Кенеди срещу РНК ваксините. През май здравното министерство отмени договор на стойност близо 600 милиона долара с фармацевтичната компания Moderna за разработване на ваксина срещу птичи грип.

РНК ваксините са надежда за лечението на рак

Експерти веднага реагира остро на изказването на Кенеди. "Той каза например, че ваксините с иРНК са ненужно опасни", коментира пред Си Ен Ен известният педиатър д-р Пол Офит. "Това просто не е вярно. Всъщност те са изключително безопасни и ефективни."

"Решението да се съкратят всички тези средства въз основа на неверни твърдения е трудно за гледане", добави експертът по ваксини от Детската болница във Филаделфия и консултант към Агенцията за контрол на храните и лекарствата.

РНК ваксините бяха използвани за първи път по време на пандемията от Ковид-19 от компаниите Pfizer-BioNTech и Moderna. Те използват информационна РНК (иРНК), чрез която инструктират организма да произведе имунен отговор.

За разлика от традиционните ваксини, чието разработване и тестване може да отнеме години, РНК ваксините могат да бъдат произведени в рамките на месеци и бързо да бъдат променяни в зависимост от промените и мутациите във вируса. В момента РНК технологията се използва не само за ваксини срещу инфекциозни заболявания. Изследователи от цял свят проучват нейното приложение в имунотерапията на рак.

"Огромна грешка, която ще се измери в загубени животи"

Кенеди твърди, че тази технология е неефективна и опасна. Вместо това трябвало здравните власти да се концентрират върху други медикаменти. "Нека да бъда абсолютно ясен: Министерство на здравеопазването подкрепя безопасни и ефективни ваксини за всеки американец, който ги желае", подчерта той.

"Отслабваме първата линия на защита срещу бързоразпространяващи се патогени - огромна стратегическа грешка, която ще се измери в загубени човешки животи по време на криза", коментира Рик Брайт, бивш директор на службата за биомедицински изследвания към здравното министерство.

Кенеди, който години наред разпространява конспиративни теории срещу имунизациите, след встъпването си в длъжност оттегли препоръките за ваксинации срещу Covid-19, уволни членовете на Комисията по ваксините и отказа да призове за масово ваксиниране срещу морбили на фона на ръста на дребната шарка в САЩ.

Източник: Deutsche Welle    
РНК ваксини Робърт Ф. Кенеди САЩ Здравеопазване Спиране на финансиране Ваксини Ковид-19 Антиваксър Модерна Ефективност на ваксини
