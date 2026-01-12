Свят

Британското правителство разработва нова балистична ракета за Украйна

Британското правителство заяви, че в рамките на проекта е обявило конкурс за бързо разработване на балистични ракети земя-земя

12 януари 2026, 08:17
Британското правителство разработва нова балистична ракета за Украйна
Източник: iStock/Getty Images

Б ританското правителство обяви, че ще разработи нова балистична ракета с голям обсег за Украйна, за да подкрепи военните усилия на страната срещу Русия, предаде Ройтерс.

Британското правителство заяви, че в рамките на проекта, наречен „Найтфол“ (Nightfall), е обявило конкурс за бързо разработване на балистични ракети земя-земя, които да могат да носят бойна глава с тегло 200 килограма на разстояние над 500 километра. 

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
