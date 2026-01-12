Британското правителство разработва нова балистична ракета за Украйна

Б ританското правителство обяви, че ще разработи нова балистична ракета с голям обсег за Украйна, за да подкрепи военните усилия на страната срещу Русия, предаде Ройтерс.
🚀 Nightfall Strikes for Ukraine— 🇺🇦 Ukraine Frontline_Daily (@ukraine_frontup) January 12, 2026
Britain will develop Nightfall ballistic missiles for Ukraine as part of a plan to deliver advanced long range weapons.
The ground launched missiles are designed to strike targets over 500 km away and operate under heavy electronic warfare and… pic.twitter.com/qfAb4wHEDS
Британското правителство заяви, че в рамките на проекта, наречен „Найтфол“ (Nightfall), е обявило конкурс за бързо разработване на балистични ракети земя-земя, които да могат да носят бойна глава с тегло 200 килограма на разстояние над 500 километра.