Къде да не държите четката си за зъби: 3 места в банята, които я правят опасна

Н еправилното съхранение може да превърне четката за зъби в развъдник на микроорганизми, които след това попадат в устната кухина.

Къде да не държите четката си за зъби

За да запазите четката си за зъби в безопасност, тя трябва да се съхранява на сухо и проветриво място. Влажната среда е идеална среда за растежа на патогенни бактерии и гъбички.

Следователно, според специалиста, общата чаша, където четките се докосват, е категорично табу. В общата чаша е възможен обменът на микрофлора между членовете на семейството. Всяка четка трябва да се държи отделно, за да се избегне предаването на бактерии.

Също така трябва да избягвате места в близост до мивката или тоалетната. Факт е, че пръски вода, препарати, остатъци от храна от мивката, както и аерозолни частици при пускане на водата от тоалетната могат да попаднат върху четката. Струва си да държите четката на височина и далеч от зоната за миене.

И не съхранявайте четката си за зъби в калъф за пътуване или торбичка, тъй като те са предназначени само за транспортиране за няколко часа. Постоянното съхранение на четката за зъби в затворен, влажен калъф създава идеална среда за растеж на микроорганизми.

Видове четки за зъби по принцип на действие

Ръчна (обикновена): Това е най-простият и достъпен вид четка за зъби, която работи чрез ръчно механично почистване. Подходяща е за повечето хора, но изисква потребителят да има перфектна техника на миене, за да премахне ефективно плаката.

Електрическа (ротационна). Главата на такава четка се върти бързо и извършва възвратно-постъпателни движения. Тя е по-ефективна при премахване на плака от ръчната и често се препоръчва на хора, които имат проблеми с поддържането на правилна техника. Ако търсите мощни четки за зъби на Rozetka от този тип, обърнете внимание на този тип.

Ултразвук. Генерира много по-високи честоти - до 250 милиона вибрации в минута. Ултразвукът не само почиства механично, но и помага за разграждането на плаката, а също така създава терапевтичен ефект. Често се препоръчва при наличие на импланти или фиксирани протези, но трябва да се използва с повишено внимание при чувствителен емайл.

Интердентална четка. Това е малка, конична четка, предназначена за почистване между зъбите, под мостове и брекети. Използва се като допълнителен инструмент към основната четка и конеца за зъби.

Видове четки по твърдост на влакната

Твърдостта на четката за зъби се избира в зависимост от състоянието на венците и емайла.

Мекa: Препоръчва се за хора с чувствителен емайл, кървящи венци или пародонтоза. Той е най-нежен, но по-малко ефективен срещу упорита плака.

Препоръчва се за хора с чувствителен емайл, кървящи венци или пародонтоза. Той е най-нежен, но по-малко ефективен срещу упорита плака. Среднa : Това е оптимален, универсален избор за повечето здрави възрастни, които нямат очевидни проблеми с венците или чувствителност.

: Това е оптимален, универсален избор за повечето здрави възрастни, които нямат очевидни проблеми с венците или чувствителност. Твърдa: Използва се рядко и само по препоръка на зъболекар. Понякога се предписва на хора с повишено натрупване на зъбен камък или такива с много силен емайл. Ако се мие неправилно, може да се наранят венците и да се увреди емайла.

Не забравяйте, че правилният избор на твърдост е ключът към здравето на вашите зъби.

Как да изградим перфектна дентална грижа

За да бъде ефективна оралната хигиена, е необходим ясен и последователен алгоритъм, който се състои от нещо повече от четка и паста за зъби.

Редовност и техника

Основната идея е миенето на зъбите два пъти дневно (сутрин и вечер). Между другото, ако сте си купили нова четка и след месец влакната ѝ вече „гледат“ в различни посоки, струва си да я смените незабавно. Освен това, това може да показва неправилна техника на миене, така че преди следващата покупка е добре да се консултирате със зъболекар.

Конецът за зъби е важен навик

За съжаление, това е нещо, което не много хора използват и често си мислят, че изобщо не е необходимо, по принцип, и че е по-добре да се използват клечки за зъби. Но всъщност конецът за зъби е просто най-необходимото нещо.

Работата е там, че четката не може да почисти напълно пространствата между зъбите, където се натрупват бактерии и хранителни остатъци. Затова използването на конец за зъби или специални „прашки“ е задължително след миене на зъбите.

Сменете си четката за зъби и посетете лекар.

Обикновената ръчна четка за зъби трябва да се сменя на всеки 2-3 месеца. Електрическите четки за зъби, като правило, ви напомнят кога е време да смените главата на четката. Освен това, професионално почистване на зъбите и консултация с лекар са необходими веднъж или два пъти годишно.