Свят

Зимна обстановка парализира Истанбул - училищата са разпуснати, отменени са полети

Служителите с увреждания, пенсионерите, бременните жени и майките с деца под 8 годишна възраст в държавните учреждение и общините ще бъдат в служебен отпуск

12 януари 2026, 09:31
Зимна обстановка парализира Истанбул - училищата са разпуснати, отменени са полети
Източник: БТА

У чилищата в Истанбул днес са разпуснати във ваканция заради усложнената зимна обстановка и валежите от сняг, съобщиха от валийството на мегаполиса. 

Служителите с увреждания, пенсионерите, бременните жени и майките с деца под 8 годишна възраст в държавните учреждение и общините ще бъдат в служебен отпуск.

„Очаква се на много места валежите да преминат в сняг, особено в по-високите райони в европейската част на града. Температурите ще паднат до 3 градуса. Силният вятър от североизток ще  достига до 55 км в час”, се посочва в съобщението.

Температурите днес ще бъдат 3-4  градуса, което се смята за студено зимно време в Истанбул. Гражданите се предупреждават  да не излизат, ако не е неотложно.

Според съобщение на  координационния център за бедствия към Истанбулската голяма община са възможни и наводнения, както и затруднения  в градския транспорт.

Заради неблагоприятните метеорологични условия в Истанбул в понеделник ще бъдат наложени ограничения върху полетите съгласно с решение на Комитета за метеорологични извънредни ситуации. Отменени са 54 полета на „Търкиш еърлайнс“ само на летище Истанбул, информираха от пресцентъра на летището.

Авиокомпанията „Пегасус“, която поддържа линията Истанбул-София-Истанбул, е отменила 54 полета. Отменени са полети и на други авиокомпании, общо 124 за деня.

По информация  на Генералната дирекция по метеорология днес и утре се очакват интензивни валежи, включително от сняг, в общо 55 окръга на страната, сред които са Истанбул и Анкара.

В столицата Анкара днешният ден ще бъде неприсъствен за училищата в крайградските квартали на града. Отмяната на учебните занятия не се отнася за училищата в града, където ще продължат редовните занятия. Очаква се валежите да бъдат примесени със сняг, а температурата през деня да бъде около  2 градуса, но през нощта се очакват минусови температури, информира държавната телевизия и радио ТРТ Хабер.

Според медията учениците в много окръзи на страната като Бингьол, Сивас, Адъяман, Ялова, Тунджели, Кахраманмараш, Йозгат, Коджаели, Малатия и Сакария също са разпуснати днес във ваканция.

Редовната зимна ваканция на учениците ще започне на 16 януари.

Източник: БТА, Нахиде Дениз    
Зимна обстановка Сняг Училищна ваканция Истанбул Отменени полети Анкара Метеорологични условия Градски транспорт Служебен отпуск Валежи
Последвайте ни

По темата

Скиор загина в Пирин

Скиор загина в Пирин

Мандат без шанс: Радев връчи първия мандат - ГЕРБ-СДС го върнаха

Мандат без шанс: Радев връчи първия мандат - ГЕРБ-СДС го върнаха

"Битка след битка" и "Хамнет" триумфираха на Златните глобуси

Еврото поскъпна спрямо долара

Еврото поскъпна спрямо долара

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

pariteni.bg
Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

dogsandcats.bg
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°
Ексклузивно

Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

Преди 13 часа
ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари
Ексклузивно

ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари

Преди 11 часа
Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите
Ексклузивно

Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите

Преди 11 часа
Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа
Ексклузивно

Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа

Преди 13 часа

Виц на деня

- Мамо, боли ме коремчето! - Празен стомах така боли! - Теб затова ли те боли главата?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Тръмп: Отбраната на Гренландия са две кучешки шейни</p>

Доналд Тръмп: Отбраната на Гренландия са две кучешки шейни

Свят Преди 9 минути

"Те имат по-голяма нужда от нас, отколкото ние от тях, ще ви кажа това още сега", добави президентът на САЩ

,

Празник е! Ето кой празнува имен ден

Любопитно Преди 28 минути

В 1219 г. свети Сава станал основател на самостойната Сръбска църква

Учениците в Русенско остават вкъщи заради отрицателните температури

Учениците в Русенско остават вкъщи заради отрицателните температури

България Преди 1 час

Към момента няма данни за проблеми с телекомуникациите и водоподаването в Русенско

Гутериш е "шокиран" от насилието срещу демонстранти в Иран

Гутериш е "шокиран" от насилието срещу демонстранти в Иран

Свят Преди 1 час

Най-малко 544 души са били убити по време на масовите протести през последните 15 дни

Сняг и мъгла ограничават видимостта: Каква е обстановката по пътищата в страната

Сняг и мъгла ограничават видимостта: Каква е обстановката по пътищата в страната

България Преди 1 час

Ограничена е видимостта до 50 м в района на Твърдица

Британското правителство разработва нова балистична ракета за Украйна

Британското правителство разработва нова балистична ракета за Украйна

Свят Преди 1 час

Британското правителство заяви, че в рамките на проекта е обявило конкурс за бързо разработване на балистични ракети земя-земя

Индонезийски вулкан изригна пепел на височина 5,7 км

Индонезийски вулкан изригна пепел на височина 5,7 км

Свят Преди 2 часа

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия и най-високият връх на остров Ява

Зеленски: Конфликтът в Украйна надмина войната на СССР срещу Германия

Зеленски: Конфликтът в Украйна надмина войната на СССР срещу Германия

Свят Преди 2 часа

По думите му тази „руска лудост“ може да бъде спряна само чрез общи усилия

Силни взривове отекнаха в Одеса, обстрелват града с дронове

Силни взривове отекнаха в Одеса, обстрелват града с дронове

Свят Преди 2 часа

Регионалните власти предупредиха всички хора да се укрият в бомбоубежища поради опасност от повторни атаки

<p>Убийствата трябва да спрат&nbsp;- Мецола към иранските протестиращи</p>

Мецола призова иранците да продължат протестите въпреки репресиите

Свят Преди 2 часа

Мецола освен това призова страните членки на ЕС да засилят натиска върху Техеран

<p>&quot;Златен глобус&quot;&nbsp;за Тимъти Шаламе, церемонията премина под знака на протести</p>

Шаламе надделя над Ди Каприо и Клуни в една от най-оспорваните категории на Златните глобуси

Любопитно Преди 2 часа

„Тази категория е много силна. Уважавам всички вас“, обърна се Шаламе към колегите си в речта си

Тръмп загатна за сделка с Куба и евентуална среща с Делси Родригес

Тръмп загатна за сделка с Куба и евентуална среща с Делси Родригес

Свят Преди 3 часа

„Скоро ще разберете“, заяви американският лидер в отговор на въпрос на журналист относно това каква сделка Вашингтон би искал да сключи с Хавана

Ужасяваща находка: Откриха пет човешки глави на плаж в Еквадор

Ужасяваща находка: Откриха пет човешки глави на плаж в Еквадор

Свят Преди 3 часа

Полицейски доклад приписва случая на конфликт между престъпни групи

Учени проектираха камера да търси извънземен живот

Учени проектираха камера да търси извънземен живот

Любопитно Преди 3 часа

Проф. Ричард Маси от университета в Дърам заяви, че новата технология ще бъде „космическият телескоп Хъбъл на 21-ви век“

,

Най-доброто място на планетата за начало на годината - там всеки мечтае да прекара януари

Любопитно Преди 3 часа

Януари е месецът, в който всеки иска да „рестартира“

Периодичното гладуване не е магия: Отслабвате, но метаболизмът не се променя

Периодичното гладуване не е магия: Отслабвате, но метаболизмът не се променя

Любопитно Преди 3 часа

Подробности за ползите от периодичното гладуване може да прочетете в следващите редове

Всичко от днес

От мрежата

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

dogsandcats.bg

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg
1

Ледено студено начало на седмицата

sinoptik.bg
1

Как студът влияе на кожата

sinoptik.bg

Тимъти Шаламе триумфира със „Златен глобус“, а Кайли Дженър – с най-обсъжданата целувка на вечерта!

Edna.bg

Кой празнува имен ден на 12 януари?

Edna.bg

Цолов: Поздравявам Малени и си пожелавам да ме научи да карам сноуборд

Gong.bg

Скандал! Мбапе забранил да се прави шпалир на Барселона (видео)

Gong.bg

Президентът връчва първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС

Nova.bg

Ледено студено начало на седмицата

Nova.bg