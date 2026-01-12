Мецола призова иранците да продължат протестите въпреки репресиите

П редседателят на Европейския парламент Роберта Мецола призова протестиращите в Иран да продължат с демонстрациите въпреки „строгите репресии от страна на Ислямската република“, предаде ДПА.

„Към тези смели момичета, студенти, мъже и жени по улиците: Това е вашият момент“, написа Мецола в „Екс“.

European Parliament President Roberta Metsola posts,



"The yearning for liberty is inherent to all of us as human beings.



Iran's new generation demand dignity and freedom. In 2026, it cannot be too much to ask for.



The killing must stop. The innocent and persecuted must be… pic.twitter.com/zaM9X8cKFb — Press Trust of India (@PTI_News) January 11, 2026

Споменавайки продължаващото прекъсване на достъпа до интернет в страната, тя добави: „Знайте, че всеки режим, който блокира комуникациите, е режим, който се страхува от собствения си народ“.

Мецола също така призова лидерите в Техеран да променят курса си, подчертавайки, че исканията за достойнство и свобода не са прекомерни.

ЕС призовава Иран да освободи Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади

„Убийствата трябва да спрат. Невинните и преследваните трябва да бъдат освободени. Репресиите трябва да приключат“, написа още тя.

Мецола освен това призова страните членки на ЕС да засилят натиска върху Техеран, без обаче да уточни как това може да бъде направено. „Европа трябва да проумее своя дълг и необходимостта да действа“, заяви тя.