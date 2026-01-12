Периодичното гладуване не е магия: Отслабвате, но метаболизмът не се променя

И деята зад периодичното гладуване е проста: яжте по-малко за известно време, подобрявате метаболизма си. Реалността е по-сложна и ново проучване установява, че някои форми на периодично гладуване не променят маркерите за метаболитно или сърдечно-съдово здраве.

Изследователи, ръководени от екип от Германския институт по човешко хранене Потсдам-Ребрюке (DIfE), са поставили 31 жени с наднормено тегло или затлъстяване на два различни режима на периодично гладуване в продължение на две седмици всеки. Графиците са били от 8:00 до 16:00 часа или от 13:00 до 21:00 часа, специфичен вид периодично гладуване, известен като хранене с ограничено време (TRE).

Въпреки че времето на графиците се различаваше, параметрите на диетата бяха едни и същи: участниците можеха да се хранят както обикновено и следователно да приемат същото количество общи калории (което прави това изследване известно като изокалорично).

Въпреки че жените са отслабнали, други ползи, които биха могли да се очакват въз основа на предишни изследвания – включително по-ниски нива на кръвната захар, по-ниско кръвно налягане и по-нисък холестерол – не са се появили в данните, което повдига въпроси относно това колко ефективни са тези режими на гладуване с ограничено време.

„Описаните по-рано благоприятни кардиометаболитни ефекти може да са предизвикани от TRE-медиирано ограничаване на калориите, а не от самото скъсяване на прозореца за хранене“, пишат изследователите в публикуваната си статия.

„В това почти изокалорично проучване не са наблюдавани подобрения в метаболитните параметри след две седмици TRE.“

Резултатите показват, че може би намаляването на калориите, а не самото ограничено във времето хранене, е това, което подобрява ключови показатели за здравето в тялото, въпреки че е важно да се има предвид, че това е сравнително малкомащабно, краткосрочно проучване.

В допълнение към умереното намаляване на телесното тегло в проучването, изследователите са наблюдавали промени в биологичните часовници на участниците. Времето на техните циркадни ритми , включително тези, които подтикват тялото към сън, е било изместено въз основа на TRE графика.

Това е още едно доказателство, че вътрешните ни часовници могат да бъдат частично контролирани от това кога пием и ядем, както и чрез други фактори (като например залез слънце ). Това би могло да доведе до здравословни проблеми, свързани с храненето късно през нощта, например.

„Тези, които искат да отслабнат или да подобрят метаболизма си, трябва да обръщат внимание не само на часовника, но и на енергийния си баланс“, казва биологът и диетолог Олга Рамич от DIfE.

Подобряването на метаболитното здраве е особено важно при справянето с инсулиновата резистентност и диабета. Бъдещи открития като тези могат да променят начина, по който се структурират диетите за хора със състояния като тези или които са изложени на риск от тяхното развитие.

Изследователите са склонни да продължат да изследват връзката между приема на калории и времето за прием на калории. Възможно е при хипокалорични сценарии (когато калориите са ограничени), времето за прием да има известно влияние върху биологичните маркери за здраве.

Различни видове периодично гладуване продължават да бъдат анализирани от изследователите, но проучванията могат да се различават съществено по отношение на разрешените диети, участниците, продължителността на проучването и измерените ползи за здравето.

„Нашите открития показват важността на ограничаването на калориите за метаболитни подобрения при TRE. Дали времето за хранене при хипокалорични условия може допълнително да допринесе за метаболитни промени и дали оптималното време за хранене се различава между отделните индивиди, е необходимо да се проучи в бъдещи проучвания“, пишат изследователите.