Любопитно

Периодичното гладуване не е магия: Отслабвате, но метаболизмът не се променя

Подробности за ползите от периодичното гладуване може да прочетете в следващите редове

12 януари 2026, 06:19
Периодичното гладуване не е магия: Отслабвате, но метаболизмът не се променя
Източник: iStock

И деята зад периодичното гладуване е проста: яжте по-малко за известно време, подобрявате метаболизма си. Реалността е по-сложна и ново проучване установява, че някои форми на периодично гладуване не променят маркерите за метаболитно или сърдечно-съдово здраве.

Изследователи, ръководени от екип от Германския институт по човешко хранене Потсдам-Ребрюке (DIfE), са поставили 31 жени с наднормено тегло или затлъстяване на два различни режима на периодично гладуване в продължение на две седмици всеки. Графиците са били от 8:00 до 16:00 часа или от 13:00 до 21:00 часа, специфичен вид периодично гладуване, известен като хранене с ограничено време (TRE).

Въпреки че времето на графиците се различаваше, параметрите на диетата бяха едни и същи: участниците можеха да се хранят както обикновено и следователно да приемат същото количество общи калории (което прави това изследване известно като изокалорично).

Вижте кои храни са истински врагове на всяка диета
7 снимки
храни диета
храни диета
храни диета
храни диета

Въпреки че жените са отслабнали, други ползи, които биха могли да се очакват въз основа на предишни изследвания – включително по-ниски нива на кръвната захар, по-ниско кръвно налягане и по-нисък холестерол – не са се появили в данните, което повдига въпроси относно това колко ефективни са тези режими на гладуване с ограничено време.

„Описаните по-рано благоприятни кардиометаболитни ефекти може да са предизвикани от TRE-медиирано ограничаване на калориите, а не от самото скъсяване на прозореца за хранене“, пишат изследователите в публикуваната си статия.

„В това почти изокалорично проучване не са наблюдавани подобрения в метаболитните параметри след две седмици TRE.“

Резултатите показват, че може би намаляването на калориите, а не самото ограничено във времето хранене, е това, което подобрява ключови показатели за здравето в тялото, въпреки че е важно да се има предвид, че това е сравнително малкомащабно, краткосрочно проучване.

Бабината диета, която топи мазнините без глад
4 снимки
диета
диета
диета
диета

В допълнение към умереното намаляване на телесното тегло в проучването, изследователите са наблюдавали промени в биологичните часовници на участниците. Времето на техните циркадни ритми , включително тези, които подтикват тялото към сън, е било изместено въз основа на TRE графика.

Това е още едно доказателство, че вътрешните ни часовници могат да бъдат частично контролирани от това кога пием и ядем, както и чрез други фактори (като например залез слънце ). Това би могло да доведе до здравословни проблеми, свързани с храненето късно през нощта, например.

„Тези, които искат да отслабнат или да подобрят метаболизма си, трябва да обръщат внимание не само на часовника, но и на енергийния си баланс“, казва биологът и диетолог Олга Рамич от DIfE.

Подобряването на метаболитното здраве е особено важно при справянето с инсулиновата резистентност и диабета. Бъдещи открития като тези могат да променят начина, по който се структурират диетите за хора със състояния като тези или които са изложени на риск от тяхното развитие.

Изследователите са склонни да продължат да изследват връзката между приема на калории и времето за прием на калории. Възможно е при хипокалорични сценарии (когато калориите са ограничени), времето за прием да има известно влияние върху биологичните маркери за здраве.

Хранене според зодията: Ето как да бъдем по-здрави
12 снимки
храни фибри
Средиземноморска диета
храна офис
ф

Различни видове периодично гладуване продължават да бъдат анализирани от изследователите, но проучванията могат да се различават съществено по отношение на разрешените диети, участниците, продължителността на проучването и измерените ползи за здравето.

„Нашите открития показват важността на ограничаването на калориите за метаболитни подобрения при TRE. Дали времето за хранене при хипокалорични условия може допълнително да допринесе за метаболитни промени и дали оптималното време за хранене се различава между отделните индивиди, е необходимо да се проучи в бъдещи проучвания“, пишат изследователите.

Източник: sciencealert    
Периодично гладуване Хранене с ограничено време TRE Метаболитно здраве Ограничаване на калории Отслабване Наднормено тегло и затлъстяване Циркадни ритми Инсулинова резистентност Научно проучване Здравни маркери
Последвайте ни

По темата

Опасно ниски температури в понеделник - до минус 6 градуса

Опасно ниски температури в понеделник - до минус 6 градуса

Откриха списък за пазаруване на 400 години: От „зелена риба“ до лопатка за огън

Откриха списък за пазаруване на 400 години: От „зелена риба“ до лопатка за огън

Ужасяваща находка: Откриха пет човешки глави на плаж в Еквадор

Ужасяваща находка: Откриха пет човешки глави на плаж в Еквадор

Къде да не държите четката си за зъби: 3 места в банята, които я правят опасна

Къде да не държите четката си за зъби: 3 места в банята, които я правят опасна

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Безопасно ли е да даваме на кучето кашкавал

Безопасно ли е да даваме на кучето кашкавал

dogsandcats.bg
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°
Ексклузивно

Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

Преди 10 часа
ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари
Ексклузивно

ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари

Преди 8 часа
Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите
Ексклузивно

Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите

Преди 8 часа
Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа
Ексклузивно

Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа

Преди 9 часа

Виц на деня

Съпруга крещи на мъжа си: - Какъв е тоя сив косъм на сакото ти? Пак си ходил при майка си да се оплакваш!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Радев връчва първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС</p>

Румен Радев връчва първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС

България Преди 10 минути

Дотук се стигна след като правителството на Росен Желязков подаде оставка заради многохилядните протести в страната

Учени проектираха камера да търси извънземен живот

Учени проектираха камера да търси извънземен живот

Любопитно Преди 37 минути

Проф. Ричард Маси от университета в Дърам заяви, че новата технология ще бъде „космическият телескоп Хъбъл на 21-ви век“

Супермоделът Анок Яй претърпя животоспасяваща процедура заради сепсис

Супермоделът Анок Яй претърпя животоспасяваща процедура заради сепсис

Свят Преди 9 часа

В средата на декември тя е претърпяла операция на белия дроб, след като е била диагностицирана с вроден дефект

Броят на убитите при протестите в Иран надхвърли 500

Броят на убитите при протестите в Иран надхвърли 500

Свят Преди 10 часа

"Хюман Райтс Активистс" съобщиха днес, че за две седмици демонстрации са загинали 538 души - 490 демонстранти и 48 служители на силите за сигурност

Победители и "Грешници": Какво да очакваме от "Златните глобуси"

Победители и "Грешници": Какво да очакваме от "Златните глобуси"

Любопитно Преди 11 часа

„Златните глобуси“ са ключов етап от сезона на филмовите награди и се провеждат по-малко от две седмици преди обявяването на номинациите за „Оскар“

Нападение над българското посолство в Скопие (СНИМКИ)

Нападение над българското посолство в Скопие (СНИМКИ)

Свят Преди 12 часа

Ведомството го определя като недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия

Терзиев към софиянци: Ще реша проблема с боклука, колкото и да не вярват критиците

Терзиев към софиянци: Ще реша проблема с боклука, колкото и да не вярват критиците

България Преди 12 часа

Терзиев се извини на столичани за създадените неудобства и призна, че не е приятно гражданите да виждат подобни гледки пред домовете си

Загинал и ранени при тежка катастрофа на пътя Разград-Попово

Загинал и ранени при тежка катастрофа на пътя Разград-Попово

България Преди 12 часа

Инцидентът между двете леки коли с разградска регистрация е станал около 16.30 часа

Силни ветрове и торнадо в Гърция причиниха щети, спряха фериботи и преобърнаха самолети

Силни ветрове и торнадо в Гърция причиниха щети, спряха фериботи и преобърнаха самолети

Свят Преди 13 часа

В Западна Гърция силна градушка удари град Патра на полуостров Пелопонес, а в крайбрежния град Рио морето буквално излезе на брега

Почина Ерих фон Даникен – теоретикът на извънземните

Почина Ерих фон Даникен – теоретикът на извънземните

Свят Преди 13 часа

Сред неговите най-известни твърдения е, че пирамидите в Египет са построени с помощта на същества от друга планета

Зеленски обвини Русия в целенасочен терор над украинците

Зеленски обвини Русия в целенасочен терор над украинците

Свят Преди 14 часа

Той написа в социалните мрежи, че през изминалата седмица руската армия е използвала срещу Украйна около 1100 дрона, 890 управляеми бомби и 50 ракети от различни видове

Тръмп призова Куба да приеме "сделка, преди да е станало твърде късно"

Тръмп призова Куба да приеме "сделка, преди да е станало твърде късно"

Свят Преди 14 часа

Тръмп добави, че в тази страна, обхваната от тежка криза, "изглежда, всичко се разпада"

Лекари от "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент

Лекари от "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент

България Преди 14 часа

Освен наднормено тегло, той има извънредно тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и напреднали последици от продължително обездвижване

Задържаха помощник на Нетаняху за възпрепятстване на разследване

Задържаха помощник на Нетаняху за възпрепятстване на разследване

Свят Преди 14 часа

Полицията не назова името на задържания, но израелски медии съобщиха, че става дума за Цахи Браверман – настоящ началник на кабинета на Нетаняху

Турският актьор Джан Яман е освободен от ареста

Турският актьор Джан Яман е освободен от ареста

Свят Преди 15 часа

Джан Яман бе задържан с още 6 души

Южна Корея ще разследва твърденията на Пхенян за нарушено въздушно пространство

Южна Корея ще разследва твърденията на Пхенян за нарушено въздушно пространство

Свят Преди 15 часа

Южнокорейската Служба за национална сигурност каза, че правителството планира да разгледа последния инцидент с дрона заедно с военните и полицията, а резултатите ще бъдат докладвани незабавно

Всичко от днес

От мрежата

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg
1

Леден маратон във Врачанския Балкан

sinoptik.bg
1

След снега, иде "кукерският" студ

sinoptik.bg

Талиатели арабиата

Edna.bg

„Онлайн коментарите понякога са много груби“: Кендъл Дженър проговори за слуховете около сексуалността ѝ

Edna.bg

Убийствен Байерн унизи Волфсбург, направи разликата с Дортмунд двуцифрена и гледа към нова титла

Gong.bg

В СНИМКИ: Вълнуващото Ел Класико във финала за Суперкупата на Испания

Gong.bg

Новият световен ред на Тръмп: 5 ключа за разбиране на американските военни атаки

Nova.bg

Президентът връчва първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС

Nova.bg