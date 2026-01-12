Откриха списък за пазаруване на 400 години: От „зелена риба“ до лопатка за огън

А рхеолози, които помагат за реставрацията на историческа къща в Кент, Англия, откриха списък за пазаруване от 17-ти век, скрит под подовите ѝ дъски, предаде All That's Interesting.

Написана през 1633 г., бележката е открита по време на многомилионна реконструкция на прочутата къща Ноул. Построена в края на 15-ти век и заобиколена от 4000 декара гора, тя е една от най-големите къщи в Англия.

Написан от Робърт Дрейпър до господин Билби, списъкът за пазаруване включва калаени лъжици, тиган и „зелена риба“ (която днес е известна като несолена треска). Той също така моли господин Билби да изпрати „лопатка за огън“ и „осветление“ до Копт Хол, който се намира на около 58 км от другата страна на Лондон.

Според Националния тръст на Обединеното кралство, Дрейпър сигурно е бил високопоставен слуга, тъй като списъкът е бил „красиво написан“.

Реставраторите откриха още две бележки на подобна възраст близо до мястото, където намериха списъка за пазаруване. Едната е била скрита под подовите дъски на тавана, докато другата е открита напъхана в таванна кухина.

„Изключително рядко е да се открият писма, датиращи от 17-ти век, да не говорим за такива, които ни дават представа за управлението на домакинствата на богатите и движението на предмети от едно място на друго“, каза Натали Коен, регионален археолог за Националния тръст, пред Kent Live.

Доброто състояние на писмата от Ноул „прави това особено вълнуващо откритие“, добави тя.

Пълният текст на списъка за пазаруване гласи:

„Господин Билби, моля, осигурете да бъдат изпратени утре с количката малко зелена риба, осветлението от стаята на лейди Кранфийлд, 2 дузини калаени лъжици; една голяма лопатка за огън за детската стая; и другите, които бяха изпратени да бъдат заменени с някои от по-добър модел, нов тиган заедно с бележка за цените на такава стока за останалото.



Вашият любящ приятел



Робърт Дрейпър



Октомври 1633 г.



Коптхол“