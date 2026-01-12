Свят

Ужасяваща находка: Откриха пет човешки глави на плаж в Еквадор

Полицейски доклад приписва случая на конфликт между престъпни групи

12 януари 2026, 06:41
Ужасяваща находка: Откриха пет човешки глави на плаж в Еквадор
П ет човешки глави бяха намерени на плаж в югозападната част на Еквадор, съобщи снощи местната полиция, цитирана от Асошиейтед Прес. 

На снимки, публикувани от еквадорски медии, се вижда кървава сцена. До главите е било поставено предупредително съобщение, насочено срещу предполагаеми изнудвачи на рибари в малкото рибарско градче Пуерто Лопес.

Полицейски доклад приписва случая на конфликт между престъпни групи.

Според властите на страната в района действат мрежи за трафик на наркотици, свързани с транснационални картели, които използват рибарите и техните малки лодки за незаконните си дейности.

Провинция Манаби, където се намира Пуерто Лопес, от известно време е обхваната от насилие, свързано със спор за територия и контрол над маршрутите за трафик на наркотици, отбелязва АП.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
