Ужасяваща находка: Откриха пет човешки глави на плаж в Еквадор

П ет човешки глави бяха намерени на плаж в югозападната част на Еквадор, съобщи снощи местната полиция, цитирана от Асошиейтед Прес.
На снимки, публикувани от еквадорски медии, се вижда кървава сцена. До главите е било поставено предупредително съобщение, насочено срещу предполагаеми изнудвачи на рибари в малкото рибарско градче Пуерто Лопес.
Полицейски доклад приписва случая на конфликт между престъпни групи.
Според властите на страната в района действат мрежи за трафик на наркотици, свързани с транснационални картели, които използват рибарите и техните малки лодки за незаконните си дейности.
Провинция Манаби, където се намира Пуерто Лопес, от известно време е обхваната от насилие, свързано със спор за територия и контрол над маршрутите за трафик на наркотици, отбелязва АП.
