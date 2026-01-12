Учени проектираха камера да търси извънземен живот

У чени от университета в Дърам помагат за разработването на нов тип камера, предназначена да помогне за търсенето на живот на далечни планети, съобщи BBC.

Изследователи там са част от екип от Обединеното кралство, който проектира камера за изображения с висока резолюция, която ще бъде използвана в мисията на НАСА „Обсерватория за обитаеми светове“ (HWO).

HWO ще бъде първият телескоп, специално проектиран да открива планети, подобни на Земята, и да ги изследва за признаци на живот.

Проф. Ричард Маси от университета в Дърам заяви, че новата технология ще бъде „космическият телескоп Хъбъл на 21-ви век“ и би могла да помогне за осъществяването на редица големи открития.

Измерване на скалисти планети

„Освен че ще търси живот, един такъв невероятен телескоп ще наблюдава сблъсъци на астероиди в нашата слънчева система, ще се взира в черни дупки и ще разрешава мистерията на тъмната материя“, каза той.

Очаква се мисията HWO на НАСА да стартира в началото на 2040-те години.

Скалистите планети като Земята са трудни за изучаване, тъй като са разположени близо до звездите и не могат да бъдат наблюдавани поради яркостта им.

Телескопът ще използва инструмент, наречен коронограф, за да блокира яркия блясък и да позволи скалисти планети да бъдат видени за първи път.

Надеждата е, че камерата ще може да измери масата на планетата и да инспектира атмосферата ѝ за химически признаци на живот.

Екипът за хардуер в Обединеното кралство се ръководи от University College London и включва учени и инженери от Университета в Портсмут, RAL Space, Центъра за астрономически технологии в Обединеното кралство и Университета в Дърам.

Това е една от двете групи, финансирани от Британската космическа агенция, които проучват осъществимостта на водена от Обединеното кралство камера с висока резолюция.

Другата група се ръководи от Университета в Лестър.