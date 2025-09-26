България

Заради влошено здравословно състояние: Отложиха делото срещу кмета на Минерални бани

Мюмюн Искендер е приет в Многопрофилната болница за активно лечение в Хасково, посочи адвокатът му

26 септември 2025, 13:38
Двама арестувани за кражба на парфюми за хиляди левове

Заради безводието: Правителството инвестира 2,6 млн. лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник

Застудяване, дъжд и дори сняг - прогноза за времето за следващата седмица

Радев: Аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер

Ще поискат наказание за директорката на детската градина, от която избяга 3-годишно дете

Мъж падна в необезопасена шахта в двора на ВиК - Пловдив (ВИДЕО)

Борисов с остри критики към Радев: Държавен глава така не може да говори

Нова схема с фиктивни кредити вкарва хора в чудовищни дългове

С ъстав на Окръжен съд- Хасково не даде ход на производството срещу кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер, по което Софийска градска прокуратура иска отстраняването му от длъжност за втори път. Причината за отлагането е рязко влошеното здравословно състояние на Искендер от сутринта.

Съд върна на поста кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер

В съдебна зала адвокатът му Димитър Димитров посочи, че кметът е приет в Многопрофилната болница за активно лечение в Хасково. В представената медицинска бележка от здравното заведение се посочва, че той е с диагноза захарен диабет тип 2 и е с неврологични усложнения.

Заради тези обстоятелства съдът насрочи съдебното заседание за 3 октомври, като постанови да бъде представена медицинска документация от лечебното заведение, която да доказва състоянието на кмета с оглед установяване на временната  му неработосподобност.

Кметът на Минерални бани обжалва паричната гаранция от 100 000 лева

Прокурорът по делото от Софийска градска прокуратура Ангел Кънев каза, че исканото за отстраняване длъжност на кмета на Минерални бани е във връзка с водено срещу него разследване. Прокурорът подчерта, че то няма нищо общо с предишното производство, по което  Искендер e с обвинения за участие в организирана престъпна група за  злоупотреби с евросредства.

В момента кметът на Минерални бани е с наложена от съда  мярка „парична гаранция“. През май тази година Окръжен съд - Хасково уважи искането на Софийска градска прокуратура и отстрани от кметския пост Мюмюн Искендер. По-късно Апелативният съд в Пловдив отмени определението на окръжните магистрати в Хасково и Искендер продължи да изпълнява правомощията си като кмет на Минерални бани.

Повдигнатите в настоящото дело обвинение се отнасят престъпна дейност на Искендер отпреди два месеца, каза прокурор Кънев. По думите му те са свързани с имуществени разпореждания по отношение на десетки декари недвижими имоти за близо един милион лева.

Протест пред съда в Хасково докато гледат мярката на кмета на Минерални бани

„Той е запознат с обвиненията, дадена му е възможност да представи доказателства. Продължаваме да разпитваме свидетели“, каза прокурорът. Той добави, че като длъжностно лице кметът се явява пречка по събиране на доказателства, тъй като не всички, изискани от местната администрация документи се предоставят и се оказва влияние по отношение на свидетели.

Според защитата на кмета по едно от сегашните обвинения, касаещо имот на църковно настоятелство, става въпрос за грешка в кадастъра, като сделката е била стопирана и на практика няма престъпление.

Източник: Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова    
Минерални бани Мюмюн Искендер дело кмет
МОН: Изненадващ онлайн тест по математика за 6. клас на 3 октомври

Нетаняху говори пред Общото събрание на ООН - десетки напуснаха залата

Вдигнаха изтребители на НАТО заради руски самолети над Балтийско море

Пръстенът „Кралица“ на Меган Маркъл – крие ли тайно послание към двореца?

Колко трябва да платим, за да си възстановим здравните права

Какво да правя, ако котката ми избяга

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Роби Уилямс пристига в София – без алкохол и само на суши

Любопитно Преди 19 минути

В неделя, 28 септември, той ще изнесе първия си концерт на българска сцена

"Вие сте украинци, нека да ви изядат": Питбули умъртвиха куче и нападнаха собственика му

България Преди 19 минути

Собственикът на питбулите е арестуван

Беларус ще строи АЕЦ за енергийните нужди на контролираните от Русия украински територии

Свят Преди 48 минути

Лукашенко предложи идеята на руския президент Владимир Путин по време на разговори в Кремъл

<p>Каква е причината за безводието у нас според &quot;Възраждане&quot;</p>

Свят Преди 54 минути

Престъпни са опитите за приватизация на ВиК холдинга, каза Златан Златанов

Тръмп заплашва да премести мачове от Световното първенство от „опасни“ градове

Свят Преди 55 минути

Не е ясно дали президентът на САЩ има правомощия да променя домакинските градове на международния турнир, организиран от FIFA

Трагедия край Севлиево: Велосипедист загина, пътят София - Варна блокиран

България Преди 1 час

Полицията информира, че има осигурен обходен маршрут през град Севлиево

„Въздушни прегръдки“ и прашки: Пен Баджли с пикантно разкритие за секс сцените в „Ти“

Любопитно Преди 1 час

Актьорът си спомня как се е наложило да разчита на доста „въздушни прегръдки“, за да изиграе момент на екранна интимност

19.5 милиона в Йемен чакат помощ, ЕК праща 40 милиона евро помощ

Свят Преди 1 час

ЕК подчертава, че здравната система в Йемен е изправена пред почти пълен колапс

Безводието продължава: Село Морава в Свищовско въведе строг режим

България Преди 1 час

Според графика вода ще има във вторник, четвъртък и събота в района на училището и детската градина

<p>Полша отвори границата си с Беларус, но Туск предупреди - може да затворим отново (ОБЗОР)</p>

Свят Преди 1 час

Един от най-потърпевшите от ситуацията се оказа Китай

<p>Флотилията за Газа, водена от Грета Тунберг, е навлязла в гръцки води</p>

Свят Преди 1 час

Гърция не планира да изпрати военни кораби за ескорт на флотилията

Проф. Сотир Марчев: Не пийте горещо кафе, може да доведе до рак

Любопитно Преди 1 час

Кардиологът съветва: 2- 4 кафета на ден, последното най-късно до 14 - 16 ч. – така се ползват всички предимства, без да се рискуват вреди

„Омраза със закъснител“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Дързък рекорд: Полякът Анджей Баргиел направи първото спускане от Еверест без допълнителен кислород

Свят Преди 1 час

Анджей Баргиел преодоля „зоната на смъртта“ и слезе със ски от 8 849 метра, поставяйки нов стандарт в ски алпинизма

<p>Словашкият парламент: два пола, равно заплащане и нови родителски права</p>

Свят Преди 1 час

Ключов елемент от поправката е изричната забрана на сурогатното майчинство

Силно земетресение удари Орегон

Свят Преди 2 часа

Не е издавана тревога за цунами и няма незабавни доклади за нанесени щети на сушата

