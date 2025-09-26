Заради влошено здравословно състояние: Отложиха делото срещу кмета на Минерални бани

Борисов с остри критики към Радев: Държавен глава така не може да говори

Радев: Аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер

С ъстав на Окръжен съд- Хасково не даде ход на производството срещу кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер, по което Софийска градска прокуратура иска отстраняването му от длъжност за втори път. Причината за отлагането е рязко влошеното здравословно състояние на Искендер от сутринта.

Съд върна на поста кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер

В съдебна зала адвокатът му Димитър Димитров посочи, че кметът е приет в Многопрофилната болница за активно лечение в Хасково. В представената медицинска бележка от здравното заведение се посочва, че той е с диагноза захарен диабет тип 2 и е с неврологични усложнения.

Заради тези обстоятелства съдът насрочи съдебното заседание за 3 октомври, като постанови да бъде представена медицинска документация от лечебното заведение, която да доказва състоянието на кмета с оглед установяване на временната му неработосподобност.

Кметът на Минерални бани обжалва паричната гаранция от 100 000 лева

Прокурорът по делото от Софийска градска прокуратура Ангел Кънев каза, че исканото за отстраняване длъжност на кмета на Минерални бани е във връзка с водено срещу него разследване. Прокурорът подчерта, че то няма нищо общо с предишното производство, по което Искендер e с обвинения за участие в организирана престъпна група за злоупотреби с евросредства.

В момента кметът на Минерални бани е с наложена от съда мярка „парична гаранция“. През май тази година Окръжен съд - Хасково уважи искането на Софийска градска прокуратура и отстрани от кметския пост Мюмюн Искендер. По-късно Апелативният съд в Пловдив отмени определението на окръжните магистрати в Хасково и Искендер продължи да изпълнява правомощията си като кмет на Минерални бани.

Повдигнатите в настоящото дело обвинение се отнасят престъпна дейност на Искендер отпреди два месеца, каза прокурор Кънев. По думите му те са свързани с имуществени разпореждания по отношение на десетки декари недвижими имоти за близо един милион лева.

Протест пред съда в Хасково докато гледат мярката на кмета на Минерални бани

„Той е запознат с обвиненията, дадена му е възможност да представи доказателства. Продължаваме да разпитваме свидетели“, каза прокурорът. Той добави, че като длъжностно лице кметът се явява пречка по събиране на доказателства, тъй като не всички, изискани от местната администрация документи се предоставят и се оказва влияние по отношение на свидетели.

Според защитата на кмета по едно от сегашните обвинения, касаещо имот на църковно настоятелство, става въпрос за грешка в кадастъра, като сделката е била стопирана и на практика няма престъпление.