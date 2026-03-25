Стартират мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Т рети пореден ден средната цена на дизела на бензиностанциите достига 1,60 евро за литър, което активира мярката за подпомагане на най-уязвимите граждани с по 20 евро месечно.

Ако получавате вече социални помощи, превеждането ще се извършва автоматично. В противен случай ще трябва да подадете заявление в социалните служби.

Първата компенсация се предоставя за месеца, през който средната цена на бензин А95 или дизел надвиши 1,60 евро за три последователни дни. Следващите плащания ще се изплащат за всеки месец, в който средната цена остава на това ниво или по-висока.

Кой има право на помощта?

Право на компенсация имат физически лица с:

Средномесечен брутен доход за 2025 г. до 652,41 евро или два пъти размера на линията на бедност.

Средномесечен брутен доход за 2024 г. до 537,88 евро или два пъти линията на бедност.

Допълнителни условия:

Лицето трябва да притежава автомобил на свое име или да го ползва по лизинг.

Автомобилът трябва да има валидна застраховка „Гражданска отговорност“.

Помощта се изплаща само за един автомобил, дори ако той е съсобственост на няколко лица.

Компенсации за електрически автомобили не се предоставят.

Как ще се отпуска помощта?

НАП проверява дали гражданите отговарят на условията и предава информацията на Агенцията за социално подпомагане. За целта Гаранционният фонд и МВР предоставят данни за валидни застраховки, лизингополучатели и електрически автомобили.

Как се определят цените на горивата?

Средните дневни и месечни цени се изчисляват от НАП въз основа на фискалните бонове от бензиностанциите. Включват се платените суми, като търговските отстъпки също се отчитат.