Въвеждат нови правила за семейните помощи

У леснява се отпускането на помощи по Закона за семейни помощи за деца , като се намали административната тежест, предвиждат промени в закона, пише сайтът Pariteni.bg.

Отпада изискването за представяне на уверение/удостоверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование от майката (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение,

за изплащане на втората част от отпусната вече помощ по чл. 8в от ЗСПД.

Агенцията за социално подпомагане ще проверява това обстоятелството чрез извършване на служебна проверка и/или получаване на уведомление от Националния център за информация и документация към Министерството на образованието и науката.

Регламентира се и възможността остатъкът от помощта да може да се изплати и след навършване на една година от детето, когато информацията за записан следващ семестър или за завършено висше образование е получена след този срок.

Отпада едно от основанията за възстановяване на еднократните помощи за ученици в първи, втори, трети, четвърти и осми клас –

когато ученикът е допуснал отсъствия от 5 учебни часа в рамките на един месец от учебната година, за които няма уважителни причини.

С оглед по-ясното определяне на понятията се предлага дефиниция за „дете, посещаващо учебно заведение“. Със законопроекта като такова се определя дете, което е записано и се обучава в институция от системата на предучилищното и училищното образование на територията на страната или въз основа на закон или международен договор, по който България е страна. Това е необходимо за прецизна оценка на правата на семействата по ЗСПД, особено в случаите на дистанционно обучение извън страната.

В практиката се наблюдават случаи, при които децата се обучават в учебни заведения, които не се намират на територията на България и провеждат дейността си от разстояние. В тези случаи не е възможно да се проследи учебната заетост на децата. Това обстоятелство е важно за извършване на преценка по отношение на правата на семействата по ЗСПД.

Променя се редът за оспорване на заповедите за отказ за отпускане на семейни помощи,

като се предвижда обжалването да може да се извършва първо пред по-горестоящ административен орган – регионалните дирекции за социално подпомагане, а след това пред административен съд, съгласно Административнопроцесуалния кодекс.

С оглед въвеждането на еврото като официална парична единица се предлага и

временно изплащане на всички семейни помощи само в парична форма

за периода от 1 януари 2026 г. до 30 юни 2026 г.