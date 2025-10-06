Заместник-кметът на Плевен Калоян Къдрийски става управител на ВиК

К алоян Къдрийски поема управлението на ВиК оператора в Плевен. Toва съобщи управителният съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Решението е инж. Климент Тодоров да бъде освободен от длъжността управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Плевен тъй като е налице неспособност за справяне с динамичната среда през изминалите месеци.

Считано от датата на вписване на решението на УС до провеждането на конкурс за длъжността управител на „Водоснабдяване и канализация“ - Плевен функциите ще се изпълняват от Калоян Къдрийски.

До момента той е заемал длъжността заместник-кмет с ресор „Териториално развитие“ в община Плевен.

Къдрийски е член на Областния кризисен щаб за справяне с критичната ситуация с водоснабдяването в област Плевен, съобщиха още от ръководството на холдинга.

Междувременно кметът на община Плевен - Валентин Христов, заяви, че двама заместник-кметове са подали оставка.

Заявления за напускане са подали заместник-кметът с ресор „Териториално развитие“ Калоян Къдрийски и Маргарита Бахнева, която беше с ресор „Финансово-счетоводни дейности“.

Христов добави, че администрацията работи.

"Такова нещо може да се случи навсякъде и това не е нещо извънредно. Вече има назначен нов заместник-кмет с ресор "Финансово-счетоводни дейности". Това е дългогодишният служител на Общината Евгени Генов", посочи той.

Според Валентин Христов Генов разбира от финанси и бюджета на общината е в сигурни ръце. На мястото на Калоян Къдрийски в момента няма назначен. Предстои това да се случи, може би до една седмица.

Кметът каза още, че не е коментирал с подалите оставка дали причините за това са промяната или отпадането на някои проекти на общината. Той добави, че това е тяхно лично желание и уважава желанието на всеки един.