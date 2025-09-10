Освободиха областния управител на Плевен от поста

О бластният управител на Плевен Николай Абрашев е освободен от поста.

Министерският съвет прие решение, с което освобождава Николай Абрашев от длъжността областен управител на област Плевен. На поста е назначен Мартин Мачев, който до момента е директор на Националния институт по метеорология и хидрология - филиал Плевен.

Вероятната причина за освобождаването на Абрашев е водната криза в района, предаде БНР. Преди две седмици премиерът Росен Желязков вдигна жълт картон на Абрашев заради слаба координация на институциите, ангажирани да решат проблема с безводието в Плевенско.

Новият областен управител ще е Мартин Мачев, завършил специалност "Геология на минералните ресурси". Работил е като инженер хидролог в Национален Институт по Метеорология и Хидрология, филиал Плевен. Бил е последователно заместник-директор и директор на филиала.