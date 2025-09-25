България

Кабинетът решава за вода от държавния резерв заради бедствието в Свищов и Плевен

Това съобщиха от правителствената пресслужба

25 септември 2025, 06:51
Източник: БТА

Р ешение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Свищов и областния управител на Плевен за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение ще обсъди на своето заседание Министерският съвет. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Дневният ред предвижда кабинетът да разгледа актуализиране на Националния план за въвеждане на еврото, приемане на Национален план за 2025 г. за управление на границите и за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, както и отчет за изпълнението на плана за 2024 г.

Предвижда се и приемане на Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2025 - 2027 г.

Министрите ще обсъдят откриване на Институт за изкуствен интелект в икономиката и Институт за повишаване на научноизследователския капацитет в областта на ядрената индустрия и ядрената сигурност в структурата на Университета за национално и световно стопанство - София (УНСС).

Дневния ред включва също предложение до президента Румен Радев Георги Тодоров да бъде награден с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен.

Източник: Йоана Димитрова    
