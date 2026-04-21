В критично състояние са майка и двете ѝ деца след катастрофа в Шуменско

Майката е в кома, на изкуствена белодробна вентилация

21 април 2026, 15:26
Източник: БТА

В критично състояние са майката и двете ѝ деца, пострадали при катастрофата между селата Риш и Александрово. За живота им има опасност и са настанени в отделение „Анестезиология и интензивно лечение“ на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) – Шумен, съобщиха от пресцентъра на здравното заведение.

Майката е в кома, на изкуствена белодробна вентилация. Вследствие на инцидента, при медицински преглед е установена тежка гръдна и черепно-мозъчна травма с кръвоизлив. Извършена е хирургична интервенция за разгъване на белия дроб, посочват от болницата.

Майка и бебе на 2 месеца са с опасност за живота след тежка катастрофа край Шумен

С тежка гръдна и черепно-мозъчна травма е по-малкото дете. Имало е хирургична интервенция за отстраняване на мозъчния кръвоизлив. В момента то е на интраоперативното спонтанно дишане.

При по-голямото дете на семейството е установена гръдна травма с контузионни огнища в белия дроб. В момента е в съзнание, на интраоперативното спонтанно дишане, добавиха от пресцентъра на МБАЛ – Шумен.

По-рано днес от полицията съобщиха, че майка и бебе са настанени в тежко състояние и с опасност за живота в отделението по реанимация в МБАЛ – Шумен след тежкото пътнотранспортно произшествие, станало вчера между селата Риш и Александрово. Четирима души бяха откарани за преглед в болницата след катастрофата.

Източник: БТА, Антоний Димов    
Тръмп: Иран наруши примирието

Тръмп: Иран наруши примирието

Трайков: Разходите на рафинерията в Бургас са скочили 10 пъти

Трайков: Разходите на рафинерията в Бургас са скочили 10 пъти

10 години без Принс: Истината за фаталната грешка и кой понесе отговорност за смъртта му

10 години без Принс: Истината за фаталната грешка и кой понесе отговорност за смъртта му

Всички разходи при покупка на имот – данъци, такси и нотариални услуги

Всички разходи при покупка на имот – данъци, такси и нотариални услуги

pariteni.bg
10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg
Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи
Ексклузивно

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи

Преди 9 часа
Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг
Ексклузивно

Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг

Преди 10 часа
Иран: Няма да приемем преговори със САЩ под натиск
Ексклузивно

Иран: Няма да приемем преговори със САЩ под натиск

Преди 9 часа
<p>Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите</p>
Ексклузивно

Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите

Преди 10 часа
Съобщените случаи на морбили в страната станаха 149

Съобщените случаи на морбили в страната станаха 149

България Преди 1 час

Имунизацията в България срещу морбили е задължителна

Топ 6 правила за спестяването, които наистина работят

Топ 6 правила за спестяването, които наистина работят

Любопитно Преди 2 часа

Съществуват обаче доказани стратегии, които ви позволяват да спестявате, без да чувствате пълни ограничения и болка

Екзекуция за мъж, подпалил жива жена, заварила го да обира дома ѝ

Екзекуция за мъж, подпалил жива жена, заварила го да обира дома ѝ

Свят Преди 2 часа

Аутопсията разкрива смразяващ детайл за последните мигове на жената, докато Флорида се подготвя за поредното изпълнение на най-тежкото наказание

Крум Зарков подава оставка, ако не получи вот на доверие

Крум Зарков подава оставка, ако не получи вот на доверие

България Преди 2 часа

"Резултатът на БСП от изборите е много лош", заяви той

Мистерията на „Мигащата мумия“: Момичето, което „отказва“ да напусне този свят

Мистерията на „Мигащата мумия“: Момичето, което „отказва“ да напусне този свят

Любопитно Преди 2 часа

В дълбините на сицилианските катакомби почива Розалия Ломбардо – малко момиче, починало преди повече от век, чието тяло е толкова съвършено запазено, че мнозина вярват, че тя все още отваря очите си

<p>ЕС прие общи определения и наказания за корупцията</p>

ЕС прие общи определения и наказания за корупцията

Свят Преди 2 часа

Законодателството ще влезе в сила 20 дни след публикуването му в Официалния вестник на ЕС

Трагичната съдба на Естер Джоунс – жената, вдъхновила легендарната Бети Буп

Трагичната съдба на Естер Джоунс – жената, вдъхновила легендарната Бети Буп

Любопитно Преди 2 часа

Детската певица и танцьорка Естер Лий Джоунс вдъхновява Paramount за създаването на анимационния образ на Бети Буп през 1930 г., но тя никога не получава признание или авторски права за това.

Стокообменът между България и Турция достига рекордните 9 млрд. евро

Стокообменът между България и Турция достига рекордните 9 млрд. евро

Пари Преди 3 часа

Това заяви зам.-министърът на икономиката и индустрията Антон Костадинов

Арестуваха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Арестуваха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

България Преди 3 часа

По първоначални данни арестът е извършен в жилищна сграда в близост до мястото, където бяха намерени човешките останки

Финансовият министър Георги Клисурски представи отчет за работата си

Финансовият министър Георги Клисурски представи отчет за работата си

България Преди 3 часа

Мичио Каку

„Нечувано“: Мичио Каку алармира за изчезналите топ учени в САЩ

Свят Преди 3 часа

„Ако 10 учени внезапно умрат или изчезнат, всички с достъп до чувствителни изследвания, това е причина за национална тревога“, каза физикът и популяризатор на науката

12 задържани за детска порнография от началото на годината, сред тях и педиатър

12 задържани за детска порнография от началото на годината, сред тях и педиатър

България Преди 3 часа

Сред установените извършители има и чужд гражданин със статут на постоянно пребиваване в България

tbi bank и Samsung правят новите технологии по-достъпни

tbi bank и Samsung правят новите технологии по-достъпни

Любопитно Преди 3 часа

Шопинг секцията в супер приложението tbi bank app дава достъп до над 250 любими онлайн магазина и пари обратно по сметката след пазаруване

<p>Прераждане само с разрешение и забрана за Мечо Пух: Абсурдните лица на китайската цензура</p>

Колко строга е цензурата в Китай

Свят Преди 3 часа

Защо в Китай са забранени Мечо Пух и филмите, в които става въпрос за пътуване във времето

Джон Тернъс

Кой е Джон Тернъс, следващият главен изпълнителен директор на Apple?

Свят Преди 3 часа

Ветеранът Джон Тернъс поема поста на 1 септември с мисията да запази рекордните печалби на технологичния гигант. Пред новия лидер стои предизвикателството да настигне Силициевата долина в сферата на изкуствения интелект и да обнови асистента Siri

Англия въвежда забрана за смартфони в училищата

Англия въвежда забрана за смартфони в училищата

Свят Преди 3 часа

Мярката има за цел да подобри дисциплината и успеха на учениците, като превърне досегашните препоръки в задължително правно изискване

Всичко от днес

От мрежата

Японска и Американска Акита: прилики и разлики

dogsandcats.bg

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Легенди на екрана и модата: Премиерата, която събра всички погледи

Edna.bg

Ваня Червенкова: Първо върнах дъщеря си в родилното, после тя ми даде смисъл

Edna.bg

Илия Груев: С две победи можем да станем легенди на Лийдс

Gong.bg

Андреа премина всички граници със скандален кадър (СНИМКА)

Gong.bg

Илияна Йотова: Възможно е Народното събрание да бъде свикано следващата сряда или четвъртък

Nova.bg

През 2026 г.: 12 са задържаните за детска порнография, сред тях и педиатър

Nova.bg