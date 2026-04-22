Моторист без номера предизвика катастрофа във Варна и избяга

М оторист без регистрационни номера, движещ се в насрещното, се удари челно в лек автомобил. По чудо остава жив, но след катастрофата бяга от местопроизшествието.

Моторист загина след катастрофа във Варна

Инцидентът е от Варна. За него сигнализира шофьорката на автомобила, която публикува апел в социалните мрежи с надеждата да открие другия участник в катастрофата. По думите ѝ той е непълнолетен.

„Излязох от улица, имаше знак „Стоп”, на който спрях, след което тръгнах и в насрещното движение излезе моторист с висока скорост. Той се блъсна в колата челно. Ударът беше много силен. Мотористът прелетя над колата ми, разхвърчаха се маратонки”, каза Виктория, която е шофирала автомобила.

По думите ѝ той се е движел поне със 100 км/ч.

„Мотористът стана и докато аз се свържа със 112, негови приятели му помогнаха да избяга. След удара се държеше за крака. Свидетели, които работят в района, казаха, че той се е върнал по-късно на мястото на инцидента, за да си вземе другата маратонка”, казва още Виктория пред NOVA.

Тя призовава органите на реда да вземат мерки, тъй като, по думите ѝ, районът е оживен и в близост има детска площадка.