България

Мъж, блудствал с деца и държал 45 000 порнографски файла, беше осъден на 3 години затвор

Съдът е наложил и глоба на обвиняемия в размер на 2556 евро.

20 април 2026, 14:57
Източник: БТА

П о обвинителен акт на Районна прокуратура – Пазарджик на 3 години и 4 месеца лишаване от свобода е осъден 35-годишен мъж за извършени блудствени действия и държане на порнографски материали, съобщават от държавното обвинение.

Той е признат за виновен по четири обвинения. Първото е за това, че в  периода от месец май 2014 г. до  август 2016 г., във Ветрен, обл. Пазарджик, в условията на продължавано престъпление, е извършил действия, с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление, с 11-годишно момиче. Второто е за това, че в периода от 30.08.2020 г. до  22.10.2020 г., чрез употреба на заплахи, в условията на продължавано престъпление, е склонил непълнолетно лице – същото момиче, , да участва чрез видео разговори с блудствено действие.

Третото обвинение е за това, че през месец декември 2022 г. в Септември, обл. Пазарджик, е извършил действия, с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление, с 15-годишно момиче, като деянието е извършено чрез употреба на сила.

Мъжът е признат за виновен и за това, че на 09.06.2025 г. във Ветрен е държал чрез мобилен телефон, компютри, флаш-памет и други технически и информационни средства порнографски материали за създаването на които са използвани лица, ненавършили 18 г. – общо 45 508  файла.

Освен затвора от 3 години и 4 месеца при първоначален „общ“ режим на изтърпяване, съдът е наложил и глоба на обвиняемия в размер на 2556 евро. Делото е преминало по реда на съкратеното съдебно следствие, тъй като мъжът е признал всички факти и обстоятелства в обвинителния акт. Присъдата е влязла в сила.

Източник: Prb.bg    
Присъда Блудствени действия Непълнолетни жертви
