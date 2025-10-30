Възрастен шофьор с "Трабант" се блъсна във внезапно появила се крава на пътя

73-годишен шофьор пострада, след като лек автомобил „Трабант“ се блъсна в внезапно излязла на пътното платно крава по път I-5 между Шипка и Казанлък.

Мъжът е откаран в болница и е без опасност за живота.

Инцидентът е станал рано сутринта на 29 октомври, когато животното се появило изневиделица на пътното платно. Водачът веднага е транспортиран за преглед и лечение, като медицинските служители потвърждават, че нараняванията му не са сериозни.

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол с техническо средство и резултатът е отрицателен. На мястото на произшествието са пристигнали полицейски екипи от РУ-Казанлък, които са извършили оглед и са събрали необходимите данни за инцидента.

От полицията апелират към водачите да се движат с повишено внимание, особено в ранните часове на деня и в участъци, където животни могат внезапно да се окажат на пътното платно.

Разследването продължава, като органите ще установят причините, довели до появата на животното на пътя, и дали собствениците му са спазили задълженията си.