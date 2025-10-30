България

Верижна катастрофа на пътя Бургас - Варна, пострадала е жена

Причината за произшествието е неспазване на дистанция

30 октомври 2025, 09:05
Верижна катастрофа на пътя Бургас - Варна, пострадала е жена
В ерижна катастрофа с участието на три автомобила стана на пътя Бургас – Варна в посока квартал "Сарафово" в сряда.

Една жена е пострадала при инцидента, станал около 17:40 часа. 36-годишната е прегледана в болница и освободена за домашно лечение без опасност за живота.

Причината за катастрофата е неспазване на дистанция.

33-годишен мъж с лек автомобил с добричка регистрация се блъснал в  намаляващата скоростта си пред него кола с бургаска регистрация, управлявана от 32-годишен несебърлия, който отскача напред и блъска намаляващия скоростта си пред него автомобил, управляван от 36-годишна жена от Равда.

36-годишната жена е получила контузия на главата и гръдния кош. Нанесени са слаби материални щети по колите. 

