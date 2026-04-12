Възкресение Христово: Първите в държавата с послания към българския народ

М инути след настъпването на Възкресение Христово, президентът Илияна Йотова и служебният премиер Андрей Гюров се обърнаха към нацията с празнични послания в социалните мрежи. Те подчертаха значението на вярата, любовта и спасението, като акцентираха върху смисъла на това да бъдем добри и единни дори в трудни моменти.
В своите обръщения държавните ръководители призоваха за смирение и посочиха, че светлината на празника трябва да ни напомня за човечността и споделеното изграждане на утрешния ден.
Премиерът Андрей Гюров отправи великденско послание, в което призова за повече доброта, единство и вяра в трудни времена.
В обръщение, публикувано във Facebook, той подчерта, че Възкресението носи надежда и смисъл, като трябва да намери място „в домовете ни, в мислите ни и в онези празни пространства, които не знаем как да запълним“. По думите му празникът напомня, че си струва да бъдем заедно, дори когато сме различни, както и да бъдем добри, дори когато това е трудно.
Христос Воскресе! Празнуваме Великден, а имен ден имат...
„Светлината е тиха, но остава“, посочи премиерът.
Гюров описа Великден като момент на вътрешно смирение и надежда, в който хората влизат в храмовете със своите мисли и очаквания, а излизат обединени от посланието „Христос воскресе“, което „се предава от ръка на ръка като пламък“.
Той отбеляза, че през годините вярата е имала различни измерения – от убежище и опора до личен вътрешен разговор. Днес, по думите му, тя често се изразява в малките жестове на добро, които правим без очакване за отплата.
В края на посланието си премиерът поздрави българите с думите: „Честит празник на празниците“.
"В размирното време, в което живеем, още по-необходимо е да следваме посланието на Христовото Възкресение - надежда, мир, любов и спасение". Това съобщи президентът Илияна Йотова във Facebook.
"Нека светлината на Възкресението съпътства мислите и делата ни. Нека силната вяра бъде с нас в стремежите ни заедно да градим утрешния ден", написа Йотова.
Тя пожела здраве и благодатни дни за всички.
Йотова присъства на празничното богослужение пред патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“, където българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възвести Христовото Възкресение и благослови българския народ.